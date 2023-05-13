عميدة بنات جامعة عين شمس: إعلان جداول امتحانات نهاية العام اليوم

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه سوف يتم الاعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى اليوم من خلال موقع الكلية .

واشارت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، إلى أنه تم نشر فيديو توضيحي للطالبات لمساعدتهم في الورقة الامتحانية “البابل شيت ” .

وأوضحت ، أن الكلية تواصل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الفرق، وفق الضوابط والتوجيهات التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الدكتورة أميرة ، أنه تم التأكيد على الالتزام بالمناهج والمقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.



واكدت عميدة كلية البنات انه لا تغير في مواعيد الامتحانات لافتا ان الكلية ملتزمة بالخريطة الزمنية بالفصل الدراسي الثاني