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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام فعاليات مؤتمر "اقتصاد المعرفة.. لحياة أفضل" بجامعة عين شمس.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لجامعة عين شمس الذي استمر علي مدار يومين تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل "، بمشاركة العديد من الاساتذة والمتخصصين من الجامعات المصرية ، معهد جينر - جامعة أكسفورد، جامعة الإمارات، اتحاد الجامعات العربية، المجلس العربي للاختصاصات الصحية - البورد العربي ، جامعة الملك عبد العزيز.  

حضر الحفل الختامي الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الجلسات.

كما شهد الحفل الختامي تكريم عدد من المشاركين منهم الدكتور احمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة ، د عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية، د صبيح عباس مشهداني مدير القياس والتقويم بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية - البورد العربي، محمد احمد حسنين مستشار نائب جامعة الملك عبد العزيز للشئون التعليمية ورئيس وحدة التقييم بكلية الصيدلة، د عمر  الرواس أمين عام المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

كما شمل التكريم كلا من Aadil El-Turabi، Adrian Hill، Ahmed M. Salman،  Berna Bou Tayeh، Blandine Franke Fayard، César López-Camacho، Ellie (Eleanor) Barnes، Gulbuse Turan، Iman Satti، Lisa Stockdale، Rachel Tanner من معهد جينر - جامعة اكسفورد.

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وقدم الدكتور أحمد عبد الرحمن كلية التربية النوعية فقرة عزف علي الجيتار ، وقدمت الدكتورة مروة عمرو كلية التربية النوعية فقرة عزف علي الكمان

كما قدم فريق كورال هارموني عربي عددا من الفقرات الغنائية الفردية والجماعية.

جدير بالذكر ان حفل افتتاح المؤتمر شهد منح الدكتوراه الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

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