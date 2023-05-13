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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس عين شمس يكرم المتيني وأيمن صالح ويهديهما درع الجامعة تقديراً لما بذلاه

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  نيابة عن مجلس جامعة عين شمس بتكريم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإهدائهما درع الجامعة تقديراً لما بذلاه من جهد وما حققاه من إنجازات طوال فترة توليهم إدارة الجامعة  .

يأتي ذلك ضمن فعّاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر"   اقتصاد المعرفة  .. لحياة أفضل " .

جانب من التكريم
جانب من التكريم

وخلال كلمته ثمّن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  المشوار  الحافل الذي جمعه بالأستاذ الدكتور محمود المتيني منذ عام ٢٠١٥ حين كان يشغل   منصب مستشار عميد كلية الطب لشؤون التخطيط  والمتابعة ووكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث أثناء قيام رئيس الجامعة بتولى منصب عمادة كلية الطب التي شهدت نقلة  علمية وتنفيذية كبيرة.

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واستطرد الدكتور عبد الفتاح سعود قائلاً" شرفت بأن أكون أحد أعضاء فريق أ.د . محمود المتيني في كلية الطب ثم في الجامعة حيث  كونّا فريق أطلقنا عليه " فريق الأحلام"، لتنفيذ خطط استراتيجية طموحة للتغيير إلى الأفضل. 


وقد جاءت فترة تولى الدكتور محمود المتيني عمادة كلية الطب بالتزامن مع تحديات كبيرة  كان أبرزها تحديات الاعتماد الدولي لكلية الطب من المنظمة الدولية للتعليم الطبي والتي ترتب عليها اعتماد جميع كليات الطب في مصر من نفس المنظمة.


و أضاف أ.د. عبد الفتاح سعود أنه تم استكمال الحلم والمشوار مع أ.د. محمود المتيني مع تولي سيادته منصب رئيس الجامعة وعلى  الرغم  من كل التحديات التي كان في صدارتها ما فرضته جائحة كوفيد- ١٩  إلا  أن جامعة عين شمس  استطاعت أن تحقق نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات و قدمت للوطن  دعما كبير  طوال هذه الفترة  وما تزامن معها من تحديات اقتصادية عالمية .

كما قدم الشكر والتقدير الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على ما قدمه من عطاء منذ أن كان مديرا تنفيذيا لمستشفيات جامعة عين شمس ثم نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وما قدمه من تغييرات كبيرة في قطاع الدراسات العليا وفي مجال البحث العلمي .


جاء ذلك بحضور أ.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية و لفيف من السادة الوزراء السابقين و أعضاء مجلس جامعة عين شمس و ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و الطلاب.

مجلس جامعة عين شمس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني المتيني مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي

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