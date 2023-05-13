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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب جامعة عين شمس ينظم لقاءً بعنوان «القضايا المجتمعية المعاصرة»

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، لقاءً طلابياً، بعنوان "القضايا المجتمعية المعاصرة" بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بالقضايا المعاصرة، وتوجيه الشباب نحو حياة أفضل ونبذ الأفكار الهدامة، وتحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" في موسمه الثالث علي التوالي بالجامعات والمعاهد العليا.

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وحاضر في اللقاء كلٍ من فضيلة الشيخ الدكتور محمد العربي، وفضلية الشيخ الدكتور ثروت عبد اللطيف، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

ويتناول برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عدة محاور، منها "الانتماء وتعزيز الهوية، وقيمة الحياة في الإسلام، والحرية الشخصية وحرية التعبير، ولماذا خلقنا الله، وضوابط استخدام السوشيال ميديا، وقيمة الوقت، وآليات فهم النص الديني".

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