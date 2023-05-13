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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قسم التاريخ بآداب عين شمس يحتفل بختام العام الجامعي 2022/ 2023

جانب من التكريم
جانب من التكريم

نظم قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة عين شمس الحفل الختامي السنوي للعام الجامعي الحالي( ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣) وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية.

 

وجاء تنظيم الحفل متواكبا مع احتفائه بأحد رواده وهو الدكتور اسحاق عبيد رائد دراسات التاريخ الأوربي الوسيط بمناسبة بلوغ سن التسعين،  أقيم الحفل بحضور كل من الدكتور خالد حسين رئيس قسم التاريخ، الدكتور  أحمد الشربيني رئيس اتحاد المؤرخين العرب، الدكتور طارق منصور أمين اتحاد المؤرخين العرب ورؤساء شعب القسم  وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم التاريخ وحضور لافت وفاعل من  طلاب القسم.

وقد استُهل الحفل بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم عرض مرئي لأنشطة القسم، بعدها القى رئيس قسم التاريخ كلمته، رحب فيها بالحضور وتقدم بالشكر والعرفان للقائمين على تنظيم الحفل ولكل من شارك وأسهم في إنجاح أنشطة القسم من أعضاء قسم التاريخ والهيئة المعاونة والطلاب، ثم القى الدكتور احمد الشربيني كلمة أكد فيها على أهمية التاريخ في ترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء الوطني. ثم تم عرض مرئي للسيرة الذاتية والعلمية للأستاذ الدكتور اسحاق عبيد وكانت مصحوبة بكلمة لسيادته عبر الهاتف - لظروفه الصحية التي حالت دون حضوره-  وجه فيها النصيحة لأبنائه الطلاب على ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة وحثهم على القيام بواجبهم تجاه جامعتهم ومجتمعهم.


وعقب ذلك ، ألقى كل من الحضور على منصة الحفل؛ ا.د أحمد زكريا الشلق ، ا.د فتحي أبو سيف والأستاذ، ا.د  طارق منصور، الدكتور حسن أحمد كلمات شكر وتقدير الدكتور اسحاق عبيد تأكيدا على دوره الريادي بقسم التاريخ وعطائه العلمي والفكري والثقافي.

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وقد تخللت الحفل فقرات فنية قدمها الطلاب أصحاب المواهب من طلاب القسم، وقد قام بتقديم فقرات الحفل الدكتور سامر قنديل. 


في النهاية قدم رئيس القسم الدروع وشهادات التقدير للأساتذة المُحتفى بهم وجميع المشاركين في أنشطة القسم المختلفة والطلاب الأوائل والمتميزين.
وفي نهاية الحفل أعرب جميع الحضور عن شكرهم  الجزيل للقائمين على تنظيم الحفل وإخراجه على الشكل الرائع  وهم : د.صباح البياع ود. محمود عبدالله ود. شريف إمام ود. سامر قنديل ود. عمر عبد المنعم ود. هيثم قنديل.

جامعة عين شمس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة عين شمس الحفل الختامي السنوي رئيس قسم التاريخ

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