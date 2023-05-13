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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. مصرع مهندس و3 عمال سقطوا داخل بيارة صرف صحي بديمشلت

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي مهندس و3 عمال مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وذلك عقب  سقطوهم بداخلها.


تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من  مركز شرطة دكرنس يفيد  بسقوط مهندس و3 عمال تابعين لأحد الشركات الخاصة والتى تعمل فى إنشاء خطوط الصرف الصحي بقرية ديمشلت.

انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية الي مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط أحد العمال داخل بيارة صرف صحي أثناء العمل وحاول المهندس وزملائه إنقاذه فسقط الثاني وحاول الثالث فسقط هو الآخر وحاول الرابع إنقاذهم فسقط هو الآخر .

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثامين وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.

 

الحماية المدنية امن الدقهلية بمحافظة الدقهلية خطوط الصرف الصحي لصرف الصحى محافظة الدقهلية

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