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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم محمد محمود عبد العزيز في صدى البلد عن دوره في حضرة العمدة

تكريم محمد محمود
تكريم محمد محمود عبد العزيز فى صدى البلد

حل الفنان محمد محمود عبد العزيز ؛ ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمه عن أحدث أعماله مسلسل " حضرة العمدة " والذي عرض في رمضان 2023.

وتحدث محمد محمود عبد العزيز عن نجاح دوره والانتقادات التي تحدثت عنها السوشيال ميديا عن دور حافظ .

محمد محمود عبد العزيز:

‏قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن دوره في مسلسل حضرة العمدة إنه كان يريد عمل شخصية جديدة ومختلفة وغير تقليدية.

تكريم محمد محمود عبد العزيز
تكريم محمد محمود عبد العزيز

وتابع محمد محمود عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لو من البداية كان يعلم أنه لا يريد دورا لشخصية تقليدية لأنه كذلك لن يتذكره أحد لن يقدم أي شيء جديد أو يخاطب قضية أو تسليط الضوء على مشكلة أو على طباع بعض الناس.

شخصيته في مسلسل حضرة العمدة
ونوه محمد محمود عبد العزيز أن شخصيته في المسلسل “شخص غلبان ودائما يشعر أنه مهمش ومظلوم ومش لاقي مكان وكان حابب انه يتشاف”.

محمد محمود عبد العزيز حضرة العمدة

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