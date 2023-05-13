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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا التومي تستعرض جمالها وأناقتها بإطلالة جذابة| شاهد

رانيا التومي
رانيا التومي

نشرت الفنانة رانيا التومي، صورة جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”؛ لتخطف أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها.

وبدت النجمة التونسية، بفستان أنيق مطرز؛ ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر “ذيل الحصان” بشكل منسق ولامع.

وتتميز رانيا التومي برشاقتها، فهي تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة، وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة، والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتصدرت الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعج أن خطفت الأنظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع"، حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف الذي رشحها للمشاركة في العمل.


مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_٢٠٥٢١٢
IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_٢٠٣٥٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_٢٠٣٥٣٨
IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_٢٠٣٥١٨
IMG_٢٠٢٣٠٥١٣_٢٠٣٥١٨
رانيا التومى تستعرض جمالها وانوثتها اطلالة انثوية التونسية رانيا التومى بفستان انيق

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