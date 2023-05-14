عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكائنات الفضائية أبرزها.. تقرير يرصد 10 أمور خطيرة تنذر بـ نهاية العالم|تفاصيل

تقرير بريطاني يرصد
تقرير بريطاني يرصد 10 أمور خطيرة تنذر بـ نهاية العالم

سلط الكثير من أفلام هوليوود  الضوء على ما يعرف بـ “نهاية العالم” على مدي فترات زمنية مختلفة، واليوم الأحد، رصد تقرير نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية 10 أمور خطيرة تنذر بنهاية العالم، تتضح في السطور التالية.

1. اصطدام كويكب عملاق:

يقدر العلماء أن كويكبا بحجم الذي قضى على الديناصورات يصطدم بكوكب الأرض كل 100 مليون سنة أو نحو ذلك.

 

2. الروبوتات القاتلة:

كثر الحديث مؤخرا عن المخاطر التي يشكلها صعود أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) بعد نجاح روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT، والتي اجتاحت العالم منذ إطلاقها في نهاية العام الماضي  لدرجة حث أكثر من 1000 من كبار رجال الأعمال في مجال التكنولوجيا  في وقت سابق من هذا العام على التوقيع على خطاب يدعو إلى التوقف مؤقتا عن السباق الخطير لتعزيز الذكاء الاصطناعي منبهين أننا في حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة قبل أن يفقد البشر السيطرة على التكنولوجيا ويخاطرون بالقضاء عليها بواسطة الروبوتات.

 

3. بركان خارق:

يرى بعض الخبراء أن البراكين الهائلة هي أخطر تهديد طبيعي لوجودنا، ولديها القدرة على التسبب في زوال ناري لجنسنا البشري، لكن الإيجابي  أن الثورات البركانية التي تشمل 20 من البراكين العملاقة المعروفة على الأرض تحدث نادرا - في المتوسط مرة واحدة كل 100000 عام تقريبا، لكن عندما تحدث يكون لها تأثير مدمر على مناخ كوكبنا وبيئته.


4. الكائنات الفضائية:

القلق الأكبر من الكائنات الفضائية إذا كانوا قادرين على الوصول إلى الأرض، فمن المحتمل أن تكون الأنواع متقدمة تقنيًا لدرجة أننا سنكون أعزل عن أي دوافع قاتلة، علما بأن معظم الخبراء  يتفقوق على أن الحياة الفضائية موجودة بشكل شبه مؤكد في مكان ما في الكون، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية قد تم اكتشافها حتى الآن في مجرتنا مع الأخذ في الاعتبار أن هناك حوالي 200 مليار مجرة في المجموع.
 

زيلينسكي : كييف وحلفاءها سيحددون نهاية الحرب مع روسيا هذا العام

نيوتن تنبأ بـ نهاية العالم في هذا العام

نهاية العالم تقترب .. اعتراف صادم من ضابط مخابرات أمريكي بشأن زيلينسكي

نهاية الأخضر.. إجراءات حاسمة من البنوك المركزية حول العالم للتخلي عن الدولار

نهاية العالم 


5. ابتلاع الشمس:

هناك فرصة وصفتها الصحيفة البريطانية بـ “الكبيرة” تحدث عندما تنفد الشمس من الوقود فيمكن أن تبتلع عطارد والزهرة وربما الأرض في أعقابها لافتة إلى حصول العلماء على لمحة عما سيكون عليه الأمر عندما رصدوا نجما يبتلع كوكبا على بعد 12000 سنة ضوئية فقط في مجرتنا درب التبانة بالقرب من “كوكبة أكويلا” الشبيهة بـ “النسر”.

 

6. عكس المجال المغناطيسي للأرض:

تاريخيا انقلب القطبان الشمالي والجنوبي للأرض كل 200000 - 300000 سنة، علما بإنه قد حدث آخرها منذ حوالي 780 ألف عام مما دفع العديد من العلماء إلى الاعتقاد بإن انعكاسا آخر قد يكون وشيكا.


7. جائحة:

 فيروس كرورونا كان مسؤولاً عن حوالي 20 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، لذا فإن حدوث جائحة أكبر في المستقبل سيكون أسوأ بكثير.


8. الثقب الأسود:

لا يزال يتعين على العلماء معرفة الكثير عن الثقوب السوداءحيث يبلغ عرض الثقب الأسود 24 مليار ميل (40 مليار كيلومتر) أي: 3 ملايين ضعف حجم الأرض، وعثر عليه في مجرة بعيدة تسمى M87، لذا فإن اكتشافها  ينذر بالسوء وهي تنتقل عبر الفضاء بطريقة مماثلة للكواكب.

 

9. الحرب النووية:

استحوذ الخوف من حرب نووية مروعة على المجتمع العالمي لعقود بدءا من الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واستمرارا اليوم مع الحرب الروسية في أوكرانيا والتهديد غير المؤكد الذي تشكله كوريا الشمالية بقيادة كيم جونج أون، لذا فإن احتمالية حدوث مثل هذه الإبادة لا تبدو بعيدة أبدا.

 

10. الاحتباس الحراري:

حوالي 98% من جميع الكائنات الحية التي كانت موجودة على كوكبنا انقرضت الآن لذا يحذر العلماء من أن تغير المناخ يتسبب في عدد كبير من الوفيات وأضرار بمليارات الجنيهات.

ويتوقع الخبراء حاليا أن يؤدي تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري إلى زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 7.2 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية) ما لم تتخذ البلدان إجراءات فورية وهامة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

 

 

 

 

 

 

نهاية العالم افلام هوليوود الديلي ميل كويكب عملاق الروبوتات القاتلة بركان الكائنات الفضائية ابتلاع الشمس المجال المغناطيسي للأرض جائحة الثقب الأسود الحرب النووية الاحتباس الحراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للتحقيق معها بقضية التزوير ..زوجة حسن شاكوش برفقه والدها في نيابة أكتوير

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان في المدارس | صور

البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة بلاستيكية فئة الـ 1000 جنيه| تفاصيل

تعليق مثير لمدرب صن داونز عن المرشح لحصد دوري أبطال أفريقيا

100 ألف دولار عقوبة جديدة علي الأهلي.. اعرف السبب

زوجة خالد الغندور تكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

لتجنب كارثة .. إعلان عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

أزمة تورط صن داونز قبل موقعة الإياب ضد الوداد المغربي

ترشيحاتنا

كليتشدار أوغلو: لن ننام الليلة

مراسل القاهرة الإخبارية: تضاؤل الفارق بين أردوغان وكليجدار حسب هيئة الانتخابات

كلمة من جنود إبليس .. علي جمعة: احذر قولها أو فعلها

الكائنات الفضائية أبرزها.. تقرير يرصد 10 أمور خطيرة تنذر بـ نهاية العالم|تفاصيل

مصر تداوي جراج الأشقاء في فلسطين.. كيف ينظر العالم لدور القاهرة| خاص

وزير المالية السوداني يفجر مفاجأة بشأن النظام المصرفي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل مسلسل شهير.. دمية اليد "ثينج" تتألق على سجادة حفل البافتا

ظهرت بالحجاب في حفل البافتا.. من هي زينب جيوا مقدمة الحدث عبر تيك توك؟

بالبكاء واللطم والصراخ.. قصة تريند البلوجر لمى الأصيل وباسل خير

غير البشرة والتجميل .. حمض الهيالورونيك يعالج هذا المرض المؤلم

فيديو

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

ترشيد المياه وتحقيق أقصى استفادة من الموارد.. الرئيس يوجه رسائل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ