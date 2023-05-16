سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 16-5-2023

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 16مايو 2023 وفقا لآخر تحديث فى عدد من البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك ميد بنك نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك (الأهلى المتحد، التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامى، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، الامارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطنيQNB ، المصرف المتحد، كريدى اجريكول ، قناة السويس، الكويت الوطني، المشرق، إتش أس بى سى HSBC، بلوم ) نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.95 جنيه للشراء.

تعافي الجنيه

وشهد الجنيه تعافيا خلال الأيام الماضية بعد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف قريبا وذلك بعد تأكيدات سيتي غروب ومقرها لندن، بإنه من المرجح ألّا يجري البنك المركزي تخفيضاً قوياً آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الرهانات على خفض الجنيه المصري قد تراجعت، بعدما توقع “سيتي جروب” ألّا يقبل البنك المركزي على مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية يونيو المقبل.

وقرر البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة أوائل مايو الجاري بمقدار25 نقطة أساس إلى نطاق 5%- 5.25% وهي الزيادة العاشرة في 14 شهرًا.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة للمرة العاشرة علي التوالي لتصل بذلك لأعلى مستوى لها منذ 16 عامًا بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام 2007.