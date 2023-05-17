مخيفة أوي الناس.. رسالة غامضة من فرج عامر عبر فيسبوك

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر :"مخيفة اوي الناس اللي ساعة غضبها بيدوسوا علي كل حاجة ، علي العشرة وعلي الذكريات، وفجأة بيتحولوا لناس تانية خالص ، ناس بتعاير وبتجرح وبينكروا عطاءك ومجهودك ، ولا كان بينكم عشرة وعيش وملح ، وكل دة لية علشان بس اختلفوا مرة،خلاف واحد كفيل يبين الشخص اللي قدامك ، حقيقي".

ويذكر أنه قد تعادل سموحة وفيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى.

وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة عبر فيسبوك: "لم تشهد ملاعب كرة القدم في تاريخها الطويل حكما كما شهدت مباراة سموحة و فيوتشر ،قواعد جديدة للتحكيم و سلمنا امرنا لله".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة في النقطة الحادي والثلاثون في المركز الـ10، وجاء فيوتشر في المركز الثاني برصيد 51.