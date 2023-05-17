عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم .. وعيار 21 يسجل 2225 جنيهًا

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كما هبطت الأوقية بالبورصة العالمية، دون مستوى 2000 دولار ، بفعل ارتفاع الدولار، وبدء المفاوضات الأمريكية حول رفع سقف الدين تجنبًا لسيناريو التخلف عن السداد.

بسبب ضغوط البيع لجني الأرباح.. الذهب يفقد 20% من سعره في مصر

هل يواصل الهبوط؟.. هذا ما ينتظر سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2225 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات لتسجل مستوى 1988 دولارًا.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2543 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1907 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1484 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 17800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 45 جنيهًا، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2300 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2255 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 24 دولارًا بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2015 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1991 دولارًا.

وأوضح أن السوق يشهد حالة من الترقب لاجتماع البنك المركزي غدًا الخميس، لتحديد مصير أسعار الفائدة، ووسط توقعات بخفض جديد للجنيه أمام الدولار، في إطار تطبيق سعر صرف مرن ضمن إجراءات الاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل.

وأضاف أن تراجع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء من 43 إلى 38 جنيهًا، كان له تأثر على تراجع أسعار الذهب، متوقعًا تكرار سيناريو ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد تجميع الذهب من الأسواق وشرائه من المواطنين بأسعار منخفضة، وهو سيناريو التلاعب المكرر داخل السوق منذ عام ونصف تقريبًا، استغلالًا لأوهام العرض والطلب، ورغبة المواطنين في التحوط.

ولفت إمبابي، إلى ضرورة احتفاظ المواطنين الذين اشتروا في مستويات مرتفعة بالذهب وعدم البيع، لأن الذهب في الأساس أداة للتحوط والادخار وليس للمضاربات، ومن ثم احتمالية عودة الأسعار لنفس المستويات كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة.

في حين توقع بنك "جي بي مورجان، خفض الفيدرالي الأمريكية لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد تؤكد تعرض الأسواق الأمريكية لحالة من الركود، حيث جعلت المشاكل المصرفية الركود أكثر احتمالًا. 

كما حذر بنك الاستثمار الأمريكي بنك أوف أمريكا، من أن تجاوز سقف الدين بالولايات المتحدة الأمريكية سينتج عنه دخول البلاد في حالة من الركود الحاد، ما يدفع الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة بشكل مفاجئ. 

أسعار الذهب ارتفاع الدولار البنك المركزي الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 تراجع سعر صرف الدولار تراجع أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي: الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

صادمة.. شوبير يعلن مدة غياب الشناوي عن الأهلي

ترشيحاتنا

بدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في جدة.. تفاصيل

الرئيس السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي سبل تعزيز التعاون العسكري

وزير المالية: تكليف رئاسي بتعظيم دور القطاع الخاص في تطبيق التأمين الصحي الشامل

هزة أرضية.. هل تكرار الزلازل وتتابعها يدعو للخوف؟|مسؤول يكشف عن مفاجأة

شكري يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع بالسودان بجدة

بث مباشر.. فعاليات الاجتماع الوزاري للقمة العربية فى جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

لاعب كرة قدم شهير يثير جدلا بسبب ظهوره مع نمر.. ما القصة؟

بناتي بيحبوا اللبس القصير.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ رانيا يوسف

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

فيديو

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

شاهد| لحظة وصول طائرات عسكرية مصرية محملة بالمساعدات الطبية لمطار بورسودان

كيلو اللحمة بـ 250 جنيها في هذه الأماكن.. تفاصيل

رانيا فريد شوقي: سعدت بتجربتي الوحيدة مع عادل إمام في عوالم خفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ