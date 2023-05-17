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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صعود أم هبوط.. ماذا ينتظر سعر الذهب خلال الفترة المقبلة؟

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب في مصر هبوطا قويا خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث خسر الجرام الواحد متوسط 500 جنيه تقريبا.

حدث ذلك؛ نتيجة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، من بينها “إعفاء الذهب القادم من الخارج من الضرائب”، إلى جانب “إنشاء صندوق استثمار الذهب”.

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إعفاء الذهب من الجمارك

وامس الثلاثاء، أعلنت مصلحة الضرائب بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء، إعفاء واردات الذهب التي يحملها القادمون لمصر من الرسوم الجمركية مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي .

وأوضح القرار أنه يتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% = 2240 جنيها كضريبة علي المشغول الذهبي.

صندوق الاستثمار في الذهب 

كشف الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل جديدة عن أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الفكرة ليس وليدة اليوم بل نتاج مجهود كبير، مضيفا أن الصندوق يوفر الذهب للاستثمار فيه للمواطن برعاية الحكومة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المواطن يستطيع شراء أي كمية ذهب يريدها والوثيقة بـ 10 جنيهات، متابعا أن هذا الأمر يضمن للمواطن استثمارا حقيقيا في الذهب.

 

سعر الذهب في مصر 

وقال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسباب تراجع أسعار الذهب في الأسواق الآن يأتي بعد مبادرة وزارة التموين، ومبادرة دخول الذهب مع الوافدين.

توقع مستشار وزير التموين، مزيداً من الانخفاضات الفترة القادمة بواقع يتراوح ما بين 50-100 جنيهاً ، لان السعر الان في السوق لازال أعلى  من المعتاد.

ويترقب السوق اجتماع البنك المركزي، الخميس، بشأن مصير أسعار الفائدة، والتي تشير التوقعات بتثبيتها، وذلك بفعل تباطؤ معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

كما تشهد الأسواق حالة من الحذر مع التوقعات بخفض جديد للجنيه أمام الدولار، في إطار تطبيق سعر صرف مرن؛ ضمن إجراءات الاستعداد لمراجعة صندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار. 

سعر الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2514 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  2200 جنيه للشراء و 2180 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 اليوم 1886 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم  17.600 جنيه دون مصنعية.

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