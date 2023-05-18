صيد وقتل هذه الحيوانات يعرضك لـ 4 عقوبات رادعة وفقا للقانون

تساءل عدد من المواطنين عن أبرز عقوبات قتل وصيد الحيوانات البرية، ونستعرض هذه العقوبات وفقا لقانون حماية البيئة الصادر برقم 4 لسنة 1994، الذى يهدف الى الحفاظ على الكائنات الحية والنباتات فيما يلى:

4 عقوبات تنتظر قاتل الحيوانات البرية

وفيما يلى أهم الغرامات التى تلاحق المخالفين في عملية صيد وقتل الحيوانات البرية، على النحو الآتى:

1- العقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يحاول صيد الطيور أو الحيوانات البرية.



2- عقوبة تصل للحبس والغرامة بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من قام بقتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها.



3- غرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من حاول تصدير أو استيراد الطيور والحيوانات البرية.



4- الحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من سعى للاتجار فى الحيوانات البرية والطيور الحية أو الميتة كلها أو أجزاء منها.