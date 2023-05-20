أخبار التكنولوجيا.. برامج ضارة خطيرة على أندرويد تصيب ملايين الأجهزة.. روسيا تفرض غرامة قياسية على واتساب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

هاتف متوسط بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات موبايل جوجل Pixel 7a

أطلقت شركة جوجل Google، هاتفها الجديد Pixel 7a، للبيع في بعض البلدان مثل فرنسا وألمانيا، والذي يتميز بمواصفات وإمكانيات شبة رائدة تجعله منافسا لأجهزة الفئة المتوسة الموجودة في الأسواق.

احذرها .. برامج ضارة خطيرة على أندرويد تصيب ملايين الأجهزة

اكتشف باحثون من Trend Micro، وهي شركة لبرامج الأمان عبر الإنترنت ومقرها العالمي في طوكيو، نوعا جديدا من البرامج الضارة يعرف باسم "Guerrilla" أصاب الملايين من أجهزة أندرويد حول العالم.

تواجه خدمة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، غرامة قصوى قدرها 4 ملايين روبل (51500 دولارا)، بعد أن اتهمتها روسيا بالفشل في حذف المحتوى، الذي زعمت السلطات الروسية بأنه محظور، وذلك وفقا لوكالة أنباء روسية مملوكة للدولة نقلا عن محكمة في موسكو.

كشفت شركة هواوي Huawei، النقاب عن الكمبيوتر اللوحي الجديد MatePad Air، والذي يتميز بتقنية HDR Vivid، التي تجعل الألوان في الصور والمحتوى أكثر واقعية.

بسعر لن تصدقه.. أحدث هواتف شاومي بتكلفة منخفضة ومواصفات قوية

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، أحدث هواتف ريدمي منخفضة التكلفة في السوق الهندى تحت اسم Redmi A2 و Redmi A2 +، ويتميز الهاتفان بتصميم أنيق ومواصفات قوية.

4 نصائح ذهبية للتعامل مع بطارية موبايلك والشاحن.. اتبعها فورا

تعد بطارية الهاتف المحمول من أهم أجزاء الجهاز، ووفقا لتقرير حديث يشعر أكثر من 70٪ من مستخدمي الهواتف الذكية بالقلق عند تعطل البطارية، وفي الوقت نفسه، تفقد بطاريات الهواتف المحمولة مثل الأدوات الإلكترونية الأخرى قيمتها عند استخدامها بشكل غير صحيح.

مع إطلاق عروض الصيف، بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بهذه المناسبة، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.