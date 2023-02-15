احذرها.. أخطاء قاتلة تدمر بطارية هواتف آيفون

يلاحظ الكثير من مستخدمي هواتف آيفون أن بطارية هواتفهم بعد شرائها بفترة قصيرة نسبيا أصبحت تستهلك طاقة بشكل أكبر من المعتاد، كما أن الهاتف أصبح شحن ببطء شديد، وتزداد الأمور سوءًا عندما تواجه تدهورًا غير متوقع في عمر بطارية آيفون، ولكن قد يكون ذلك دون أسباب واضحة تماما.

وبحسب موقع Cult of Mac فإنه قد تكون هناك تطبيقات معينة دون غيرها هي المسئولة عن هذا التحول الكبير في الانخفاض الذي تشهده بطارية هواتف آيفون، وتوفر شركة آبل الكثير من البيانات حول بطارية آيفون وما يستنزفها، ويمكنك فتح تطبيق "الإعدادات" على هواتف آيفون.

ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية لمشاهدة رسم بياني يحتوي على قائمة مفصلة بالتطبيقات التي استخدمت أكبر قدر من الطاقة على مدار الـ 24 ساعة الماضية وعلى مدار آخر 10 أيام.

وهناك عدد من الأخطاء القاتلة التي يمكنها تدمير بطارية هواتف آيفون :

الإنهاء الإجباري للتطبيقات

يعد إنهاء تطبيقاتك بالقوة عن طريق التمرير لأعلى لإغلاقها أسوأ بالنسبة لعمر بطارية آيفون من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.

وبفضل الطريقة التي صممت بها آبل نظام التشغيل iOS ، لا يوجد سوى عدد قليل من الأشياء التي يُسمح للتطبيقات بفعلها عندما لا تكون معروضة على الشاشة مثل تشغيل الموسيقى ، وإرسال الإشعارات ، والتحقق من التحديثات ، والتحقق من موقعك، وغيرها إذا لم يكن التطبيق مرئيًا على الشاشة ، فهو موفر للطاقة تمامًا كما لو أنه لا يعمل على الإطلاق.

للحصول على أفضل عمر ممكن للبطارية ، يجب عليك التخلص من الإنهاء الإجباري للتطبيقات من خلال الشاشة الرئيسية، وسيعمل هاتفك بشكل أسرع وستستمر بطاريتك لفترة أطول.

عدم إيقاف تشغيل "تحديث تطبيق الخلفية"

وإذا كنت لا تزال خائفًا من استنزاف التطبيقات للبطارية في الخلفية ، فهناك مفتاح واحد يمكنك إيقاف تشغيله لمنع حدوث ذلك حتى لا تضطر إلى إدارته بنفسك، من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث تطبيق الخلفية.

وقم بإيقاف تشغيله إذا كنت تريد أقصى قدر من راحة البال، حيث قد يتحسن عمر بطاريتك بشكل طفيف ، ولكن سيتعين عليك الانتظار لفترة أطول قليلاً بعد فتح أحد التطبيقات لمعرفة الجديد.