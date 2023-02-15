عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذرها.. أخطاء قاتلة تدمر بطارية هواتف آيفون

احذرها.. أخطاء قاتلة
احذرها.. أخطاء قاتلة تدمر بطارية هواتف آيفون

يلاحظ الكثير من مستخدمي هواتف آيفون أن بطارية هواتفهم بعد شرائها بفترة قصيرة نسبيا أصبحت تستهلك طاقة بشكل أكبر من المعتاد، كما أن الهاتف أصبح شحن ببطء شديد، وتزداد الأمور سوءًا عندما تواجه تدهورًا غير متوقع في عمر بطارية آيفون، ولكن قد يكون ذلك دون أسباب واضحة تماما. 

 

وبحسب موقع Cult of Mac فإنه قد تكون هناك تطبيقات معينة دون غيرها هي المسئولة عن هذا التحول الكبير في الانخفاض الذي تشهده بطارية هواتف آيفون، وتوفر شركة آبل الكثير من البيانات حول بطارية آيفون وما يستنزفها، ويمكنك فتح تطبيق "الإعدادات" على هواتف آيفون.   

 

ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات ثم البطارية لمشاهدة رسم بياني يحتوي على قائمة مفصلة بالتطبيقات التي استخدمت أكبر قدر من الطاقة على مدار الـ 24 ساعة الماضية وعلى مدار آخر 10 أيام.

 

وهناك عدد من الأخطاء القاتلة التي يمكنها تدمير بطارية هواتف آيفون : 

 

الإنهاء الإجباري للتطبيقات 

 

يعد إنهاء تطبيقاتك بالقوة عن طريق التمرير لأعلى لإغلاقها أسوأ بالنسبة لعمر بطارية آيفون من عدم القيام بأي شيء على الإطلاق.

وبفضل الطريقة التي صممت بها آبل نظام التشغيل iOS ، لا يوجد سوى عدد قليل من الأشياء التي يُسمح للتطبيقات بفعلها عندما لا تكون معروضة على الشاشة مثل تشغيل الموسيقى ، وإرسال الإشعارات ، والتحقق من التحديثات ، والتحقق من موقعك، وغيرها إذا لم يكن التطبيق مرئيًا على الشاشة ، فهو موفر للطاقة تمامًا كما لو أنه لا يعمل على الإطلاق. 

 

للحصول على أفضل عمر ممكن للبطارية ، يجب عليك التخلص من الإنهاء الإجباري للتطبيقات من خلال الشاشة الرئيسية، وسيعمل هاتفك بشكل أسرع وستستمر بطاريتك لفترة أطول. 

 

عدم إيقاف تشغيل "تحديث تطبيق الخلفية" 

 

وإذا كنت لا تزال خائفًا من استنزاف التطبيقات للبطارية في الخلفية ، فهناك مفتاح واحد يمكنك إيقاف تشغيله لمنع حدوث ذلك حتى لا تضطر إلى إدارته بنفسك، من خلال الذهاب إلى الإعدادات ثم عام ثم  تحديث تطبيق الخلفية. 

وقم بإيقاف تشغيله إذا كنت تريد أقصى قدر من راحة البال، حيث قد يتحسن عمر بطاريتك بشكل طفيف ، ولكن سيتعين عليك الانتظار لفترة أطول قليلاً بعد فتح أحد التطبيقات لمعرفة الجديد. 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

20 مليون راكب بنهاية 2022.. زيادة مبشرة في الرحلات الجوية بمطار القاهرة

محمد فاروق: الأهلي يقطع شوطاً كبيراً في تجديد عقد الشحات

حقيقة معاقبة فيريرا لـ "زيزو" في الزمالك

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية وإجازة استثنائية لهذه الفئات

الأهلي يترقب موقف موليكا في الدوري التركي

كيفين جونسون: مجموعة الأهلي في دوري الأبطال صعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان يوميا| فوائد عديدة وأضرار غريبة

من الأجمل؟.. نجمات يتنافسن في عيد الحب بإطلالات جريئة

3 رسائل من كولر لـ اللاعب.. مصير برونو سافيو مع الأهلي

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ