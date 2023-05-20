4 نصائح ذهبية للتعامل مع بطارية موبايلك والشاحن.. اتبعها فورا

تعد بطارية الهاتف المحمول من أهم أجزاء الجهاز، ووفقا لتقرير حديث يشعر أكثر من 70٪ من مستخدمي الهواتف الذكية بالقلق عند تعطل البطارية، وفي الوقت نفسه، تفقد بطاريات الهواتف المحمولة مثل الأدوات الإلكترونية الأخرى قيمتها عند استخدامها بشكل غير صحيح.

لذا، إذا كنت تمتلك هاتفا ذكيا باهظ الثمن ولا تعرف كيف تتعامل مع بطارية هاتفك المحمول، وترغب في معرفة كيفية الحفاظ على بطارية الموبايل أطول فترة ممكنة، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل بشكل أفضل مع بطارية الهاتف المحمول وكذلك الشاحن، وفقا لما ذكره موقع "gizchina".



1. اشحن بعناية:

كانت هناك تحذيرات من أن ترك الهاتف المحمول لتفريغه بالكامل وشحنه في كل مرة سيؤثر على عمر البطارية، فان هذا صحيح فقط للأجهزة التي تستخدم بطاريات النيكل والكادميوم، ولكن هذه الخطوة تؤدي إلى تقليل سعة البطارية على المدى الطويل.

ولكن الآن، لم تعد بطاريات النيكل والكادميوم مستخدمة، وتم استبدالها ببطاريات ليثيوم أيون (Li-ion)، التي تستخدمها معظم الهواتف المحمولة، ولكن الاحتياطات الخاصة ببطاريات الليثيوم هي عكس تلك الخاصة ببطاريات النيكل، فلا يجب عليك أن تفرط في شحن البطارية، أو أن تقم بشحن وتفريغ حتي أن يفصل الجهاز في كل مرة، ويرتبط عمر بطارية Li-ion بدورة الشحن، عندما يتم استنزاف الطاقة من 100٪ إلى 0٪ ، يتم تحقيق دورة واحدة، وكلما زاد عدد الدورات انخفض عمر البطارية.

لذلك لا يجب عليك استنزاف البطارية إلى 0٪ قبل إعادة شحنها، بهذه الطريقة، ستقوم بإيقافها عن إكمال دورة والحفاظ على عمر البطارية.

2. قم بتوصيل الشاحن بشكل صحيح:

يعتقد العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة أنه لا توجد طريقة محددة لتوصيل الشاحن بالهاتف ثم بمصدر طاقة، ولكن إذا كنت تريد حماية عمر بطارية هاتفك، هل توصل القابس بمصدر الطاقة أولا، ثم توصل كابل البيانات بالهاتف المحمول؟ أم تقوم بتوصيل كابل البيانات بالهاتف المحمول أولا ثم توصيل القابس بمصدر الطاقة؟.

والطريقة الصحيحة هى أن تقوم بتوصيل الشاحن بمصدر الطاقة أولا قبل إدخال الكبل في الهاتف، وذلك لأن الجهد المستخدم في معظم شواحن الهاتف المحمول غالبا ما يكون في حدود 5 فولت، وعند شحن الهاتف يقوم الشاحن بتحويل التيار عالي الجهد إلى تيار مستمر منخفض الجهد من خلال محول، ثم إرساله إلى الهاتف الخلوي.

ولكن في حال كان الشاحن متصلا بالهاتف ثم تم توصيله بمصدر الطاقة، فقد الشاحن قدرته على الضبط الذاتي وبالتالي ينتج عنه زيادة في الجهد، مما يتسبب في الكثير من الضرر لبطارية الهاتف المحمول لفترة طويلة.

3. افصل الهاتف بشكل صحيح:

بعد الشحن، أيهما يجب فصله أولا، الهاتف أم الشاحن؟ يتعين على المستخدمين فصل الهاتف المحمول أولا لأنه في الوقت الحالي يتم فصل الشاحن، سيتم أيضا توليد تيار فوري عكسي، سيؤدي ذلك إلى تسريع شيخوخة البطارية، لذلك عند انتهاء عملية الشحن قم بنزع كابل الشحن من الهاتف أولا هذه العملية أكثر أمانا.

4. استخدم الشاحن المناسب:

في الاستخدام اليومي للهواتف المحمولة، هناك بعض طرق الشحن التي تعتقد أنها صحيحة، لكنها ليست كذلك، من بينها الخطوة الشائعة التي يقوم فيها المساخدمين بشراء ملحقات شحن غير مطابقة لأجهزتهم، وإذا لم يتطابق الكبل الجهاز فقد يمثل مشكلة حقيقية للهاتف المحمول، فبعد استخدامه لفترة قصيرة قد يدمر هذا عمر البطارية الخاصة بالجهاز.

وذلك إلى جانب عادة خاطئة، يفعلها معظم مستخدمي الهواتف الذكية، وهي إعادة شحن الجهاز أثناء اللعب، حيث يؤثر حقا على عمر البطارية هو الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة الناتج عن الشحن أثناء اللعب، فعند ممارسة الألعاب أو استخدام الشحن السريع، ترتفع درجة حرارة الهواتف المحمولة أحيانا.

وفي الغالب، يؤدي شحن جهاز بمفرده إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز، وهذا يعني أنك إذا كنت تقوم بالشحن واللعب، فإنك تضاعف زيادة درجة حرارة الهاتف المحمول، هذا سوف يدمر البطارية فاحذر القيام بهذه الخطوة.