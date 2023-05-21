أخبار التعليم| شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام والوزارة: لا تهاون مع المتورطين.. عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات.. 39 يوما يفصلنا عنه

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليم بني سويف: 6 ألف طالب يؤدون امتحان الإعدادية في الهندسة والتربية الدينية

في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية وصفوف النقل للثانوي العام .

سماء مصر تشهد تواجد القمر بجوار كوكب الزهرة والمريخ والنجم بولوكس

تتزين سماء مصر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادم، بظاهرة فلكية مميزة، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء/ التوأمين، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

بتكلفة 635 مليون جنيه.. افتتاح مستشفى الجراحات الجامعي بطنطا

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من المنشآت الطبية بجامعة طنطا، بحضور د. طارق رحمي محافظ الغربية، ود. محمود ذكي رئيس الجامعة، وعدد من قيادات جامعة طنطا، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تقدم منحا لطلاب المدارس الحكومية.. تفاصيل

تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة منحا دراسية لطلاب المدارس الحكومية المصريين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال برنامج رواد وعلماء مصر وبرنامج المنح الجامعية المقدمين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

إطلاق إشارة بدء إعادة تشغيل مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا.. تفاصيل

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بإطلاق إشارة بدء إعادة تشغيل فرع مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمدينة طنطا، والذي يعد أول مستشفى حكومي متخصص لعلاج سرطان الأطفال بإقليم الدلتا، وذلك بحضور عدد من قيادات جامعة طنطا، والأطباء المُشرفين على إدارة المستشفى من جامعة طنطا، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

جامعة النيل الأهلية تستضيف محمود حميدة للحديث عن دور الفن في المجتمع

تستضيف جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، في لقاء ثقافي موسع الفنان محمود حميدة، متحدثا عن "دور الفن في المجتمع وتاريخ السينما المصرية ومسيرته الفنية"،غدا الاثنين بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد، في إطار حرص الجامعة على فتح حوار مشترك مع الطلاب من خلال الندوات واللقاءات الحوارية عبر استضافة العديد من الشخصيات العامة.

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح فوائد تناول البليلة قبل الامتحان

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من الأغذية والمشروبات التى تساعد على التركيز والاستيعاب للطلاب من خلال التغذية الصحية السليمة التي تؤثر على الذاكرة والقدرات المعرفية الأخرى هي التي تشتمل على العديد من المصادر الغذائية وتكون ما يعرف بالوجبة الغذائية المتوازنة التى يتم تناولها بكميات مناسبة لحاجة الجسم ووزنه ونشاطه والحالة الصحية.

التعليم: لا تهاون مع المتورطين في وقائع التسريب والغش بامتحانات الإعدادية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لكافة المديريات التعليمية ، شددت خلالها على عدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023.

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 للطلاب في المدارس.. غدا

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى مديريات التربية والتعليم ، اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 .

عيد الأضحى 2023 ووقفة عرفات.. 39 يوما يفصلنا عنه وتلك هي الإجازات

ينتظر المصريون بفارع الصبر عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير”، ويعد سؤال متي مواعيد العيد الكبير ووقفة عرفات منتشرا بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات يفصلنا عنه 39 يوما وذلك بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الأحد الموافق 21 مايو هو أول أيام شهر ذو القعدة.

شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام الآن

تشهد الآن جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولاً لصور قيل إنها تخص أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023