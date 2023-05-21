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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بني سويف: 6 ألف طالب يؤدون امتحان الإعدادية في الهندسة والتربية الدينية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

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3 يونيو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة بني سويف


في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بمتابعة انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني  للشهادة الإعدادية وصفوف النقل للثانوي العام . 


وواصل  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم جولاته المفاجئة على لجان الامتحانات حيث تفقد عددا من اللجان بمدارس التل للتعليم الأساسي شرق النيل والشهيد محمد مرزوق الاعدادية بنات التابعتين لإدارة بني سويف التعليمية يرافقه الأستاذ أحمد عزت مدير عام الإدارة 
للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وصفوف النقل للثانوي العام. 


وأدى ما يزيد عن 61 ألف طالبا وطالبة بالصف الثالث الاعدادي الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الدينية خلال 310 لجنة على مستوى مدن وقرى المحافظة. 


وواصل طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات ( فترة أولى ) والفترة الثانية الفيزياء لشعبة العلمي  والتاريخ لشعبة الأدبي بإجمالي عدد الطلاب 16ألف طالبا وطالبة في 89 مدرسة ثانوى على مستوى المحافظة . 


وخلال تفقده اللجان تحاور وكيل الوزارة مع الطلاب حول مستوى  الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات
كما اطمأن على دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان وأداء الامتحان الاليكتروني بنسبة 99٪.


ووجه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان وشدد وكيل الوزارة بحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين مشددا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الشغب والغش

الانضباط داخل اللجان الانضباط الامتحان التربية والتعليم التربية الدينية الصف الثالث الإعدادي الصف الثالث الفصل الدراسي امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى امتحانات نهاية الفصل الدراسي

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