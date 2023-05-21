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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يُشيد بجهود قومي المرأة في تدريب السيدات على الحرف اليدوية

صدى البلد

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بجهود وأنشطة فرع المجلس القومى فى خدمة قضايا المرأة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بجانب جهوده في معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا. 

 

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 وأكد “غنيم” أن الدولة نفذت خطوات هامة فى مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل فى مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، لاستعراض خطة عمل الفرع في مجال تأهيل وتدريب السيدات على الحرف اليدوية والتراثية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، والذي يتضمن تدريب السيدات على العديد من الحرف والمهن، وذلك بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ناصر وهي “دلاص، والرياض، وبهبشين، ودنديل، والزيتون، وبني عدي، وجزيرة أبو صالح، وكفر الجزيرة، وأشمنت، والبرج”.

وأوضحت نرمين محمود، مقررة الفرع، أن التدريب بدأ تنفيذه في 19 مايو الجاري، ويستمر حتى 28 من نفس الشهر، ويستهدف تدريب 600 سيدة وفتاة على أكثر من 15 حرفة ومهنة، عبر ورش تدريبية، وتشمل “خرز النول، والرسم على القماش، وصناعة شنط خوص، ومنتجات جلدية، وتجميل، وتفصيل ملابس، وإكسسوار تراثي، والتطريز، وشنط خيش، وخرز”، حيث يتم تقسيم السيدات على مجموعتين بواقع 20 أو 30 في كل مجموعة، وذلك بهدف تنمية مهارات السيدات ورفع مستوى معيشتهن ومساعدتهن لتحقيق دخل ثابت.

الاقتصاد الدكتور محمد هاني غنيم الحرف اليدوية والتراثية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المجالات السياسية والاقتصادية بني سويف حياة كريمة

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