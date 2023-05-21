التعليم: لا تهاون مع المتورطين في وقائع التسريب والغش بامتحانات الإعدادية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لكافة المديريات التعليمية ، شددت خلالها على عدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

واكدت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة للمديريات التعليمية ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

واوضحت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خاصة بالنسبة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تؤكد ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

وكان قد اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في تصريحات له منذ ساعات : "إن الوزارة رصدت كل التجاوزات التي حدثت خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

شاومينج ينشر الاسئلة والاجابات على تليجرام

وبدأت عملية نشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج على تليجرام بعد دقائق من توزيع الامتحانات في اللجان.

وكانت جروبات شاومينج قد نجحت في نشر صور أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الأحد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في المواد المذكورة في كل جدول من الجداول المعلنة في المحافظات المذكورة ، وبيانها كالتالي :