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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: لا تهاون مع المتورطين في وقائع التسريب والغش بامتحانات الإعدادية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لكافة المديريات التعليمية ، شددت خلالها على عدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 

واكدت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة للمديريات التعليمية ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

واوضحت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خاصة بالنسبة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  تؤكد ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص

وكان قد اكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في تصريحات له منذ ساعات : "إن الوزارة رصدت كل التجاوزات التي حدثت خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

شاومينج ينشر الاسئلة والاجابات على تليجرام

وبدأت عملية نشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج على تليجرام بعد دقائق من توزيع الامتحانات في اللجان.

وكانت جروبات شاومينج قد نجحت في نشر صور أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الأحد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في المواد المذكورة في كل جدول من الجداول المعلنة في المحافظات المذكورة ، وبيانها كالتالي :

  • الجيزة :  الجبر والإحصاء + و الكومبيوتر والتكنولوجيا الحديثة
  • الشرقية: الجبر والإحصاء + التربية الفنية
  • الغربية : الدراسات الاجتماعية
  • مطروح  :  الهندسة + التربية الفنية
  • أسيوط :  الهندسة + التربية الدينية  .
  • المنيا : الهندسة + التربية الدينية  .
  • الإسكندرية : اللغة الأجنبية
  • كفر الشيخ : اللغة الإنجليزية + التربية الفنية
  • القاهرة :  اللغة الإنجليزية
  • الوادي الجديد : العلوم
  • القليوبية : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • الأقصر : الدراسات “ للجميع” + العلوم والتربية الفنية “للمتخلفين”
  • المنوفية : العلوم
  • السويس : اللغة الأجنبية
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التعليم: لا تهاون مع المتورطين في وقائع التسريب والغش بامتحانات الإعدادية

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