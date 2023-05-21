شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 كاملة على تليجرام

تقوم جروبات شاومينج على تليجرام بنشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان حاليا.

وبدأت عملية نشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج على تليجرام بعد دقائق من توزيع الامتحانات في اللجان.

وكانت جروبات شاومينج قد نجحت في نشر صور أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام .

يأتي ذلك بالرغم من تأكيد مديريات التربية والتعليم على منع حيازة التليفونات المحمولة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للطلاب والمعلمين ، والتصدي لكل محاولة الغش وتصوير الأوراق في اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنها مهتمة برصد كل التجاوزات التي تحدث خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الأحد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في المواد المذكورة في كل جدول من الجداول المعلنة في المحافظات المذكورة ، وبيانها كالتالي :