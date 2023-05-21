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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 كاملة على تليجرام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقوم جروبات شاومينج على تليجرام بنشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان حاليا.

وبدأت عملية نشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على جروبات شاومينج على تليجرام بعد دقائق من توزيع الامتحانات في اللجان.

وكانت جروبات شاومينج قد نجحت في نشر صور أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام .

شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام الآن

أخبار التعليم| شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام... وظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي|صور

يأتي ذلك بالرغم من تأكيد مديريات التربية والتعليم على منع حيازة التليفونات المحمولة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 للطلاب والمعلمين ، والتصدي لكل محاولة الغش وتصوير الأوراق في اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنها مهتمة  برصد كل التجاوزات التي تحدث خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023  الترم الثاني ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2023 ، اليوم الأحد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في المواد المذكورة في كل جدول من الجداول المعلنة في المحافظات المذكورة ، وبيانها كالتالي :

  • الجيزة :  الجبر والإحصاء + و الكومبيوتر والتكنولوجيا الحديثة
  • الشرقية: الجبر والإحصاء + التربية الفنية
  • الغربية : الدراسات الاجتماعية
  • مطروح  :  الهندسة + التربية الفنية
  • أسيوط :  الهندسة + التربية الدينية  .
  • المنيا : الهندسة + التربية الدينية  .
  • الإسكندرية : اللغة الأجنبية
  • كفر الشيخ : اللغة الإنجليزية + التربية الفنية
  • القاهرة :  اللغة الإنجليزية
  • الوادي الجديد : العلوم
  • القليوبية : الجبر والاحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
  • الأقصر : الدراسات “ للجميع” + العلوم والتربية الفنية “للمتخلفين”
  • المنوفية : العلوم
  • السويس : اللغة الأجنبية
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