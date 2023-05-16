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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر امتحانات الإعدادية على تليجرام بعد 4 دقائق من توزيعها باللجان

شاومينج
شاومينج

قامت جروبات شاومينج على تليجرام ، بنشر صور أسئلة وإجابات امتحان اللغة الانجليزية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن .

وكان اللافت للانتباه هو ان جروبات شاومينج نجحت في نشر صورة ورقة اسئلة امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج بعد 4 دقائق فقط من توزيعه في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج

حيث تم توزيع امتحان اللغة الانجليزية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج في تمام التاسعة صباحا ، ثم ظهرت صورة ورقة الاسئلة على جروبات شاومينج على تليجرام في تمام الساعة 9:04 صباحا

كما نشرت جروبات شاومينج على تليجرام صور اسئلة امتحان الهندسة الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية الان ، وجاء ذلك بعد 14 دقيقة فقط من توزيعه في اللجان حيث تم نشره الساعة 9:14 صباحا

ونشرت جروبات شاومينج على تليجرام ايضا اسئلة امتحان اللة الانجليزية الذي يؤديه الطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم بعد 15 دقيقة من توزيعه حيث تم نشره 9:15 صباحا

ماذا يمتحن طلاب الشهادة الإعدادية 2023 اليوم ؟

يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الاسماعيلية اليوم امتحان اللغة الانجليزية ، بينما يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 محافظة اسوان اللغة الاجنبية الاولى ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 محافظة سوهاج اللغة الاجنبية الاولى  ، ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة البحيرة ، امتحان الهندسة والتربية الفنية

كما يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة الفيوم امتحان اللغة الاجنبية الاولى ، ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة الدقهلية امتحان الهندسة والتربية الفنية

ويؤدي أيضا الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة بورسعيد امتحان الجبر والاحصاء ، والتربية الدينية ، كما يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة دمياط امتحان الهندسة والتربية الفنية

ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة البحر الاحمر امتحان الجبر والاحصاء ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، بينما يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة بني سويف امتحان الجبر

أما الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة شمال سيناء يؤدوا اليوم امتحان الهندسة والتربية الفنية ، في حين يؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة جنوب سيناء امتحان الجبر والاحصاء ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، ويؤدي الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 بمحافظة الوادي الجديد امتحان الجبر

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