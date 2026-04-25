إعلام عبري: رصد تسلل مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل

أعلن إعلام إسرائيلي، رصد تسلل مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال الصحفي الإسرائيلي، جاي بيليج، خلال مقابلة إذاعية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد لا يخوض الانتخابات المقبلة، مرجحا أنه قد يفضل الحصول على عفو؛ بدلاً من خسارة محتملة في صناديق الاقتراع.

وأضاف بيليج، أن هذا السيناريو قد يُقدم للرأي العام على أنه “انسحاب لأسباب صحية”؛ ما قد يسهل على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج التعامل مع ملف العفو، وإقناع الجمهور به- بحسب تعبيره-.

وأشار إلى أن هذا الطرح يظل في إطار التقديرات الشخصية، وليس معلومات مؤكدة، موضحًا أنه كان قد أخطأ في توقعات سابقة تتعلق بمستقبل نتنياهو السياسي، لكنه يرى أن الواقع الحالي أكثر تعقيدا مما كان متوقعا.







