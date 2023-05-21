بدء عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر

أعلن هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، بدء عمليات التصحيح والرصد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وأكد "منير" على أهمية الالتزام بالقواعد والمعايير اللازمة لضمان الدقة والشفافية في عملية التصحيح، مع التأكيد على توفير التسهيلات اللازمة لعمل اللجان وفقًا للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة. كما شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة القائمين والمشاركين في عمليات التصحيح.

وأوضح أنه يُمنع بشكل قاطع إحضار الهواتف المحمولة داخل لجان التصحيح وعلى الجميع الامتثال لتعليمات الأمن المعمول بها.

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لضمان نزاهة وجودة عملية تصحيح الامتحانات وتحقيق أفضل النتائج للطلاب.