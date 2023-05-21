تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 للطلاب في المدارس.. غدا

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى مديريات التربية والتعليم ، اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد ذلك سيتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب من خلال المدارس غدا الاثنين الموافق 22 مايو 2023

وكانت قد اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 في نسخ إلكترونية على موقعها الرسمي على الانترنت

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ان رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 يمكن الان الدخول عليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/



ومن جانبها ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيكون مطلوبا من الطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تظليل الخانات التي تعبر عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 و" رقم النموذج" في البابل شيت ، مشددة على أنه تم التأكيد في تدريب رؤساء لجان ومراقبي أوائل امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على أن هذه الخطوات ستؤدي لعدم التدخل اليدوي في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 نهائيا حيث سيتم التصحيح بالكامل إلكترونيا .

تدريب الطلاب على الطريقة الصحيحة لكتابة البيانات على البابل شيت

واكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنه سيتم تدريب الطلاب على الطريقة الصحيحة لكتابة البيانات على البابل شيت و النظام الجديد لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، وهذا حقهم ، والجميل اننا سنبدأ بالمواد التي لا تضاف للمجموع.