عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 للطلاب في المدارس.. غدا

ارقام جلوس الثانوية
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى مديريات التربية والتعليم ، اليوم الأحد الموافق 21 مايو 2023 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه  بعد ذلك سيتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب من خلال المدارس غدا الاثنين الموافق 22 مايو 2023

وكانت قد اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 في نسخ إلكترونية على موقعها الرسمي على الانترنت 

توضيح عاجل من التعليم بشأن تغيير طريقة كتابة أرقام جلوس الثانوية العامة

كتابة وتظليل| نظام جديد لتسجيل أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على البابل شيت

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : ان رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023  يمكن الان الدخول عليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ 
 

ومن جانبها ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيكون مطلوبا من الطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 تظليل الخانات التي تعبر عن  أرقام جلوس الثانوية العامة 2023  و" رقم النموذج" في البابل شيت ، مشددة على أنه تم التأكيد في تدريب رؤساء لجان ومراقبي أوائل امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على أن هذه الخطوات ستؤدي لعدم التدخل اليدوي في تصحيح  امتحانات الثانوية العامة 2023 نهائيا حيث سيتم التصحيح بالكامل إلكترونيا .

تدريب الطلاب على الطريقة الصحيحة لكتابة البيانات على البابل شيت

واكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنه سيتم تدريب الطلاب على الطريقة الصحيحة لكتابة البيانات على البابل شيت و النظام الجديد لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، وهذا حقهم ، والجميل اننا سنبدأ بالمواد التي لا تضاف للمجموع.

الثانوية العامة الثانوية العامة 2023 ارقام جلوس الثانوية العامة ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 أرقام جلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

الدولار يعاني في السوق السوداء.. تراجع جديد مقابل الجنيه ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

صعود في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الأهلي يقترب من حسم صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي: لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية

نائب يقترح عمل صدقة جارية باسم أعضاء الشيوخ المتوفين في الفصل التشريعي الأول

الحوار الوطني.. الحزب الاشتراكي: الدولة مطالبة بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع

سقوط باخموت.. أوكرانيا تنفي وروسيا تؤكد فما هي الحقيقة؟

ينحصر على الجوانب العسكرية.. بيان عاجل للجيش السوداني بشأن تفاصيل اتفاق الهدنة

الحوار الوطني.. ممثل الوفد: غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت العقد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن 7 أسباب كامنة للإرهاق المزمن

حاسة بأمان.. آخر ما قالته فتاة فيصل المُشرّدة قبل وفاتها

تحدى نمبر وان بـ 24 جنيها.. كيف سخر خالد سرحان من محمد رمضان؟

بفتحة وتاتو.. شاهد أجرأ إطلالة لـ هيدي كرم تثير ضجة بالفيسبوك

فيديو

أسعار الذهب والدولار اليوم في الأسواق

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

انفجار المرارة.. فتاة تعلن مصرع شقيقها الأصغر بعد تناول وجبة «نودلز بالشطة» فيديوجراف

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ