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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. رابطها وموعد تسليمها وطريقة جديدة لكتابتها

ارقام جلوس الثانوية
ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، خبر ظهورها حظي باهتمام جميع طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء أمورهم بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. تمت إتاحتها منذ ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023  التى من المقرر أن تبدأ يوم 12 يونيو المقبل. 

وعلى رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023  ، تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة 2023 والتي توضح لكل طالب :

  • رقم الجلوس
  • اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان
  • المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان

 رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023  على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الان الدخول عليه بكل سهولة من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ 
 

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أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. موعد تسليمها في المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تسليم بطاقات أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى مديريات التربية والتعليم ، يوم الاحد الموافق 21 مايو 2023 .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه  بعد ذلك سيتم تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلى الطلاب من خلال المدارس يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2023

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. طريقة جديدة لكتابتها في البابل شيت

خلال تدريبات رؤساء ومراقبي أوائل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، تم الإعلان عن نظام جديد لكتابة أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على البابل شيت.

حيث تقرر أنه بالنسبة لـ أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، سيتم إلزام الطالب بتظليل الخانات التي تعبر عن “رقم الجلوس ” و" رقم النموذج" في البابل شيت ، حتى يقرأها الماسح الضوئي ( الاسكانر) ، مع التشديد على أن هذه الخطوة ستؤدي لعدم التدخل اليدوي في تصحيح  امتحانات الثانوية العامة 2023 نهائيا حيث سيتم التصحيح بالكامل إلكترونيا .

فبعد استلام البابل شيت ، سوف يجد الطالب في أعلى البابل شيت خانات لكتابة رقم الجلوس المكون من 7 أعداد ، ثم سيجد تحت هذه الخانات ، خانات أخرى لتظليل الخانات المجاورة للأرقام السبعة المعبرة عن رقم الجلوس لمزيد من التأكيد.

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