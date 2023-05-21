تأجيل محاكمة 6 متهمين باستعراض القوة ومقاومة السلطات

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة 6 متهمين بتهمة استعراض القوة ضد موظف عام ومقاومة السلطات لجلسة 23 مايو للمرافعة .

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد بهما واستخدمهما ضد المجني عليه "م.ح" بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق الأذى به والتأثير في إراداته لإرغامه على الامتناع عن القيام بعمل وتعطيل تنفيذ القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ ومقاومة السلطات مهددين إياه وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسلامته للخطر وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر والمساس بحريته الشخصية حال كونهم أكثر من شخصين.