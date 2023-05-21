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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب "مصر أكتوبر " يفتتح أمانة القاهرة الجديدة

صدى البلد

افتتحت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، مقر أمانتي القاهرة الجديدة، والتدريب والتثقيف برئاسة الدكتورة دعاء زهران، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب.

وجهت الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، التحية والتقدير للدكتورة دعاء زهران أمينة القاهرة الجديدة والتدريب والتثقيف على مجهوداتها، وجميع أمناء المحافظات والحضور لمشاركتهم في حفل الافتتاح.

واعربت «مديح»، خلال كلمتها: عن فخرها بالمجهودات التي بذلت فخورة خلال افترة الماضية وأنهم دائما الظهر والسند للحزب، متمنية أن يكون حزب مصر أكتوبر في أوائل صفوف الأحزاب السياسية الفترة المقبلة.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، على الاهتمام بالشباب والمرأة في جميع الأمانات وتفعيل أمانتي الاتصال السياسي والعمل الجماهيري لاستقبال شكاوى ومقترحات المواطنين والعمل على حلها.

ومن جانبها وجهت الدكتورة دعاء زهران، الشكر للدكتورة جيهان مديح، على دعمها المتواصل لنشر الوعي وتأهيل الكوادر في جميع الأمانات،  مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الوعي الصحي للمرأة، فضلا عن القوافل الطبية التي سوف تعمل في جميع المحافظات.

وأكدت زهران، أنها فخورة بإنضمامها لحزب مصر أكتوبر، هذا الكيان السياسي الكبير الذي له رؤية واضحة في دعم وتمكين الشباب في الحياة السياسية المصرية، موضحة أن أمانة التدريب والتثقيف المركزية من الامانات التي عليها دول كبير جدا في تدرب وتثقيف اعضاء الحزب، بالإضافة إلي تدرب وتثقيف المواطنين أيضاً لرفع الوعي لديهم بجميع القضايا .

وفي نفس السياق وجه اللواء أحمد جلال، أمين أمانة المراسم والعلاقات العامة، الشكر للدكتورة جيهان مديح وجميع الحضور، مؤكدا على أن افتتاح مقر أمانة القاهرة الجديدة والتدريب والتثقيف المركزية اليوم استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي يتبناها الحزب.

وأشار «جلال»، إلى أن الجهود التي تبذلها الدكتورة جيهان مديح في السر والعلن وما تجود به من وقتها ونفسها لرفع راية الحزب عالية، لافتاً إلى أن كل على الجميع العمل بتكاتف وتعاون للحفاظ على هذا الصرح العظيم ونجاحه وتقدمه.

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