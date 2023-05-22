أخبار الفن| ظهور جرئ لـ ابنة عبلة كامل .. القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

سيبك انت.. لـ أنغام تريند رقم 1 على يوتيوب

حققت أغنية “سيبك أنت” للنجمة أنغام، نجاحا كبيرا جدًا حيث تصدرت التريند رقم ١ للمزيكا على موقع “اليوتيوب” وذلك بعد ما يقرب من ثلاث أيام على طرح الاغنية، كما اقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة.

القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان بسبب الدولارات

أثار النجم محمد رمضان، الجدل مجدداً، بعد نشر عدة صور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يجلس بجوار كومة من الدولارات في طائرته الخاصة، الأمر الذي اثار استياء الجمهور وعدد من المشاهير.

تعليق كوميدي من محمد هنيدي علي عطل تطبيق انستجرام

علق الفنان محمد هنيدي، علي العطل الفني لتطبيق إنستجرام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

اليوم .. العرض الخاص لـ فيلم رهبة

يقام اليوم الاثنين العرض الخاص لفيلم "رهبة" في إحدى السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر بحضور نجومه وصنّاعه.

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

نشرت فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل، صورا جديدة لها بصحبة زوجها البولندي أثناء احتفالها بعيد ميلادها فى منزلها.

عرض حكم نهائي على مسرح نهاد صليحة

يتم عرض مسرحية "حكم نهائي" على مسرح نهاد صليحة، التابع لأكاديمية الفنون المسرحية، وذلك من اليوم الاثنين 22 حتى يوم 25 مايو.