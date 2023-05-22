القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان بسبب الدولارات

أثار النجم محمد رمضان، الجدل مجدداً، بعد نشر عدة صور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يجلس بجوار كومة من الدولارات في طائرته الخاصة، الأمر الذي اثار استياء الجمهور وعدد من المشاهير.

تعليق خالد سرحان



ونشر خالد سرحان، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له وهو يجلس داخل سيارة أجرة متهالكة، وبجواره 24 جنيها ملقاة علي الكرسي بجواره، للرد بالسخرية على الفنان محمد رمضان، بعد نشر صورة له داخل طائرة خاصةً وبجواره آلاف الدولارات علي الكرسي المجاور له في الطائرة.

رد الفنان محمد رمضان على سخرية الفنان خالد سرحان بسبب صورته على الطائرة، وبجواره دولارات.

ونشر محمد رمضان صوره لخالد سرحان وهو في الميكروباص، وخلفه محمد رمضان، واكتفى بوضع إيموشن.



تفاصيل الواقعة



علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على صورة محمد رمضان بجانب الدولارات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب جمال شعبان: “يا ريت بالدولارات دي..اللي واضح انك مش محتاج لها.. تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام”.

حذف محمد رمضان الصور التي تظهر فيها الدولارات بشكل واضح واكتفى بصورة واحدة تظهر فيها الدولارات على استحياء.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل بنشر صور دولارات، ففي أبريل 2021 ظهر في مقطع فيديو وهو يلقي بكمية كبيرة من الأموال في مسبح.



أول رد من محمد رمضان

وطلب الفنان محمد رمضان من الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إرسال أسماء المستشفيات التي تحتاج لأجهزة خاصة بالقلب، وكذلك رقم هاتفه.

وعلق محمد رمضان: "شكراً يا دكتور.. ياريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص"، ليتلقى رسالة جديدة من جمال شعبان: "شكرا علي رد حضرتك المحترم، بعت لحضرتك على الخاص رقم التليفون، والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب بيت القلب بتاع الغلابة".

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، على صورة الفنان محمد رمضان وهو في طائرة خاصة وبجواره روزم من الدولارات .

وقال جمال شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" طالبت محمد رمضان بأن يتم توجيه هذه الدولارات لحالات تعاني من خطر السكتة القلبية من أجل شراء منظمات كهربائية ".

وتابع جمال شعبان :" محمد رمضان تواصل معي اليوم وقالي «احترم حديثك لي ووجدت رقي كبير في حديثك لي» ".

وأكمل جمال شعبان:" محمد رمضان قالي أنا ايدي في ايدك عشان نعمل خير وقلت له سأقوم بحصر حالات القلب التي تحتاج إلى منظمات قلبية".

ولفت جمال شعبان:" محمد رمضان قالي أنه تواصل مع معهد القلب لمساعدة حالات القلب، و اتفق معي على لقائه من أجل العمل سويا لمساعدة حالات القلب ، واقترحت عليه تأسيس مؤسسة خيرية خاصة به ورحب بهذه الفكرة".