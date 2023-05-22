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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. العرض الخاص لـ فيلم رهبة

رهبة
رهبة

يقام اليوم الاثنين العرض الخاص لفيلم "رهبة" في أحد السينمات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر بحضور نجومه وصنّاعه.

وعبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن تحمسها لعرض فيلم “رهبة”  في دور عرض السينما والذي تشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي.

 

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد": الفيلم تجربة جديدة ومختلفة علي، وسعيدة بالمشاركة في مثل هذا العمل السينمائي، والشخصية التي أقدمها شخصية مختلفة عن ما قدمته الفترة الأخيرة، والعمل ممزوج بالكوميديا والأكشن والتشويق، وسعيدة بمشاركتي في عدد من مشاهد الأكشن، واستمتعت كثيرًا بأجواء التصوير مع فريق العمل كله، واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

 

الأثنين.. أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم رهبة

خاص| ثراء جبيل تكشف تفاصيل مشاركتها في رهبة

يذكر أن نشرت ثراء جبيل، البرومو الرسمي الخاص بالفيلم من خلال حسابها على تطبيق “الانستجرام”.

 

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

 

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

طرح المنتج أيمن يوسف أغنية إمبابة أجمل من باريس لكل من الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، والأغنية ضمن أحداث فيلم رهبه، المقرر طرحه بالسينما يوم 24 مايو.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: سما إبراهيم والفنان السعودي محمد القس ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجي وأحمد رمزي، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

 

رهبة ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل السينما احمد الفيشاوي

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