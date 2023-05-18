خاص| ثراء جبيل تكشف تفاصيل مشاركتها في رهبة

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن تحمسها لعرض فيلم “رهبة” يوم ٢٤ في دور عرض السينما والذي تشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي.

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد": الفيلم تجربة جديدة ومختلفة علي، وسعيدة بالمشاركة في مثل هذا العمل السينمائي، والشخصية التي أقدمها شخصية مختلفة عن ما قدمته الفترة الأخيرة، والعمل ممزوج بالكوميديا والأكشن والتشويق، وسعيدة بمشاركتي في عدد من مشاهد الأكشن، واستمتعت كثيرًا بأجواء التصوير مع فريق العمل كله، واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

يذكر أن نشرت ثراء جبيل، البرومو الرسمي الخاص بالفيلم من خلال حسابها على تطبيق “الانستجرام”.

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

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طرح المنتج أيمن يوسف أغنية إمبابة أجمل من باريس لكل من الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، والأغنية ضمن أحداث فيلم رهبه، المقرر طرحه بالسينما يوم 24 مايو.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، طرحت البرومو الرسمي للعمل، وهو من بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفي ونسرين أمين.

وظهر في البرومو معظم أبطال الفيلم، كما تضمن العديد من مشاهد الأكشن الممزوجة بالكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.



ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: سما إبراهيم والفنان السعودي محمد القس ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجي وأحمد رمزي، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.