عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| ثراء جبيل تكشف تفاصيل مشاركتها في رهبة

رهبة
رهبة

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن تحمسها لعرض فيلم “رهبة” يوم ٢٤ في دور عرض السينما والذي تشارك في بطولته بجانب أحمد الفيشاوي.

 

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد": الفيلم تجربة جديدة ومختلفة علي، وسعيدة بالمشاركة في مثل هذا العمل السينمائي، والشخصية التي أقدمها شخصية مختلفة عن ما قدمته الفترة الأخيرة، والعمل ممزوج بالكوميديا والأكشن والتشويق، وسعيدة بمشاركتي في عدد من مشاهد الأكشن، واستمتعت كثيرًا بأجواء التصوير مع فريق العمل كله، واتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

 

يذكر أن نشرت ثراء جبيل، البرومو الرسمي الخاص بالفيلم من خلال حسابها على تطبيق “الانستجرام”.

 

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد “رهبة” وأغنية “إمبابة أجمل من باريس”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

 

لمشاهدة البرومو اضغط هنا

طرح المنتج أيمن يوسف أغنية إمبابة أجمل من باريس لكل من الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، والأغنية ضمن أحداث فيلم رهبه، المقرر طرحه بالسينما يوم 24 مايو.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

 

بالإعلان الرسمي.. ثراء جبيل تروج لفيلم رهبة

بالأحمر .. ثراء جبيل في جلسة تصوير جديدة| صور

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، طرحت البرومو الرسمي للعمل، وهو من بطولة أحمد الفيشاوى وثراء جبيل ومحمد لطفي ونسرين أمين.

وظهر في البرومو معظم أبطال الفيلم، كما تضمن العديد من مشاهد الأكشن الممزوجة بالكوميديا، حيث تدور أحداث الفيلم من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.


ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: سما إبراهيم والفنان السعودي محمد القس ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجي وأحمد رمزي، من تأليف محمد علام، وإشراف عام يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.

 

ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل رهبة الفنان أحمد الفيشاوى محمد لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أنا ظالمة ومفترية .. رسالة غامضة من زوجة نجم الأهلي تثير الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19- 5 - 2023

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

عيب اللي حصل|تعليق غاضب من الغندور عقب تتويج يد الزمالك بـ"الكؤوس الإفريقية"

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

شوبير يعلن قرب فسخ تعاقد سموحة مع نجم الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

أنغام تطرح أغنية سيبك أنت.. فيديو

بعد رفض محسن جابر .. أول تعليق من عمرو مصطفى على تقديم أغنية بصوت أم كلثوم

خالد سليم يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "مين ده"

أغانٍ لـ أم كلثوم وشادية في برنامج سعد الصغير بـ صوت قمر.. الليلة

مروة عبد المنعم تنهار من البكاء: محدش وقف جمبي

مفاجأة صيف 2023 ... تفاصيل حفلات المملكة العربية السعودية

بكلمات مؤثرة .. نجوم الفن يهنئون عادل إمام بعيد ميلاده

شاهد .. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام

ترشيحاتنا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

مجموعة الموت|رسالة تحذيرية من بركات بشأن مشاركة الزمالك في البطولة العربية

سد النهضة.. متحدث الرئاسة: مصر لا تفريط في حقها

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا

خطة النواب تناقش مشروع موازنة البرامج والأداء لدواوين عدد من الوزارات..الاثنين

سلاح الجو الأوكراني يعلن تدمير صواريخ "كروز" روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 كيلو في أسبوع .. مشروب لإنقاص الوزن بدون مجهود

الأغلى في العالم.. فنجان قهوة يبكي متناوليه.. اعرف القصة؟

مين الأجمل.. شاهد| منى زكي بنفس فستان سعاد حسني تثير الجدل بالفيسبوك

نشرة الصحة والمرأة.. كارثة أيتن عامر في صالون التجميل وتحذير من توجيه المروحة على جسمك خلال النوم وطريقة عمل سلطة البطاطس

فيديو

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

استخدام صوت أم كلثوم.. ماذا قال أهل الفن عن الذكاء الاصطناعي/ فيديو جراف

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ