محافظ كفرالشيخ يعلن إصلاح أعطال المياه والصرف الزراعي بقومسيون شرق| صور

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب بقرية قومسيون شرق التابعة للوحدة المحلية ببني بكار بمركز مطوبس، بما أعاد انتظام الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.

وأشار إلى الانتهاء من إصلاح ماسورة الصرف الزراعي بنفس المنطقة، في إطار خطة المحافظة للتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال تسوية وتمهيد الموقع بالكامل أمام مسجد قرية قومسيون شرق، لرفع كفاءة الطريق وتيسير حركة المواطنين، خاصة في المناطق الحيوية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار المتابعة الميدانية والاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين، مع توجيه الأجهزة التنفيذية بسرعة التدخل وحل المشكلات ميدانياً، بما يحقق رضا المواطنين ويرسخ جودة الخدمات المقدمة لأهالينا.