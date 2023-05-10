بالأحمر .. ثراء جبيل في جلسة تصوير جديدة| صور

تألقت الفنانة ثراء جبيل، في جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور صلاح الكاشف.

وشاركت ثراء جبيل، الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “الانستجرام”، حيث ارتدت فستان أحمر طويل، ولاقت الصور اعجاب متابعينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “تحت الوصاية” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

قالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: فخورة اني جزء من مسلسل ناضج وهام زي مسلسل تحت الوصاية ومبسوطة بظهوري الخاص في العمل".

وتابعت قائلة: “ صدقت الممثلين وتأثرت وبكيت كأني حد من الجمهور، العمل متكامل على كل المستويات، حبيت كل الممثلين، وحبيت الشغل مع منى زكي جدًا لأنها نجمة استثنائية”.

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