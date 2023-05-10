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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأحمر .. ثراء جبيل في جلسة تصوير جديدة| صور

ثراء جبيل
ثراء جبيل

تألقت الفنانة ثراء جبيل، في جلسة تصوير جديدة بعدسة المصور صلاح الكاشف.

وشاركت ثراء جبيل، الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق “الانستجرام”، حيث ارتدت فستان أحمر طويل، ولاقت الصور اعجاب متابعينها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لمشاهدة الصور اضغط هنا

يذكر أن عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “تحت الوصاية” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

ثراء جبيل: فخورة بالمشاركة في مسلسل "تحت الوصاية"

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قالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: فخورة اني جزء من مسلسل ناضج وهام زي مسلسل تحت الوصاية ومبسوطة بظهوري الخاص في العمل".

وتابعت قائلة: “ صدقت الممثلين وتأثرت وبكيت كأني حد من الجمهور، العمل متكامل على كل المستويات، حبيت كل الممثلين، وحبيت الشغل مع منى زكي جدًا لأنها نجمة استثنائية”.

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ثراء جبيل الفنانة ثراء جبيل الإنستجرام تحت الوصاية مسلسل تحت الوصاية

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