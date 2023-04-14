سوق الكانتو الحلقة 22| صالح يحاول خنق ثراء جبيل

شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة، حيث استمرت الكوابيس في مطاردة صالح بعد عودته المنزل، ويحاول خنق عائشة عندما حاولت إيقاظه من النوم ويدخل طه القماش لينقذ الموقف.



ويتحدث صالح مع طه القماش عن فترة اسره في الحرب ويروي له تفاصيل ما مر به من تعذيب والتي تتسبب له في الكوابيس التي يعيشها الآن.

يُذكر أن حلقات مسلسل "سوق الكانتو"، تذاع على قناة dmc، الساعة التاسعة مساءً، والإعادة في الثانية صباحاً.

كما يُذاع مسلسل سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.