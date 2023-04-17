ثراء جبيل: فخورة بالمشاركة في مسلسل "تحت الوصاية"

عبّرت الفنانة ثراء جبيل، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “تحت الوصاية” الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

قالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد”: فخورة اني جزء من مسلسل ناضج وهام زي مسلسل تحت الوصاية ومبسوطة بظهوري الخاص في العمل".

وتابعت قائلة: “ صدقت الممثلين وتأثرت وبكيت كأني حد من الجمهور، العمل متكامل على كل المستويات، حبيت كل الممثلين، وحبيت الشغل مع منى زكي جدًا لأنها نجمة استثنائية”.

قصة مسلسل “تحت الوصاية”

تكافح أم لطفلين، مجاهدة المجتمع الذكوري؛ بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

أبطال مسلسل “تحت الوصاية”

يشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدي، وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.