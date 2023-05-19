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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأثنين.. أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الخاص لفيلم رهبة

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد رهبة داخل إحدي السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن المفترض أن يحضر هذا العرض جميع فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي ونسرين أمين وسما ابراهيم ومحمد القص ومحمود البزاوي ومصطفى غريب وعبد الرحمن ظاظا والمطرب مسلم الذى قدم مع الفيشاوي الأغنية الدعائية للفيلم.

 

إمبابة أجمل من باريس


وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج له من خلال أغنية قام بغنائها أحمد الفيشاوي مع المطرب الشعبي مسلم بعنوان إمبابة أجمل من باريس من كلمات وألحان مسلم نفسه.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

الأغنية تم طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي كنوع من أنواع الترويج للفيلم استعداد لطرحه رسميا فى السينما يوم 24 من شهر مايو الحالي.

 

تفاصيل فيلم رهبة 

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

 

تصوير البوستر الدعائى للفيلم 

وقام فريق عمل الفيلم بتصوير البوستر الدعائى له مع المصور أحمد الشهابي داخل الأستديو الخاص به فى منطقة القاهرة الجديدة.

احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى رهبة إمبابة أجمل من باريس

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