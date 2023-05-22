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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

عبلة كامل وابنتها
عبلة كامل وابنتها فاطمة

نشرت فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل، صور جديدة لها بصحبة زوجها البولندي أثناء احتفالها بعيد ميلادها فى منزلها.


وظهرت فاطمة فى الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت ملابس مكشوفة، وتلقت فاطمة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي العديد من التهاني والمعايدات بمناسبة عيد ميلادها.
 

بنات عبلة كامل

وأصبحت فاطمة وشقيقتها زينب محط انظار واهتمام الجميع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال عنهم فى إحدى اللقاءات التلفزيونية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل انجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي. 

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة، وينشر موقع صدى البلد، صور بنتي عبلة كامل مع أزواجهن لأول مرة. 

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

 

أحدث ظهور لعبلة كامل

نشر حساب رسمي يحمل اسم الفنانة عبلة كامل ، صورة للفنانة القديرة بعد غياب استمر لسنوات طويلة ، ترددت فيها العديد من الشائعات عن اعتزالها الفن . 

ونشر الحساب الرسمي والموثق الذي يحملها اسم عبلة كامل صورة حديثة لها من داخل المطبخ بعد غياب سنوات ، لتنهال علي الصورة العديد من التعليقات التي ترحب بظهورها من جديد . 

 

تفاصيل اعتزال عبلة كامل 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

 

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه.

 

وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.

ابنة عبلة كامل
ابنة عبلة كامل
ابنة عبلة كامل
ابنة عبلة كامل
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