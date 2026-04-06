تطورات الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة.. نجله يكشف التفاصيل

كشف أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وذلك في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة لكنها تتطلب متابعة طبية دقيقة.



وأوضح نجل الفنان أن والده يعاني خلال الفترة الحالية من مشكلات في الرئة والجهاز التنفسي، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين.

وأضاف أن الأطباء يحرصون على متابعة حالته بشكل مستمر.



وأشار أحمد عبد الرحمن أبو زهرة إلى أن الحالة الصحية لوالده "كما هي" الوضع لا يزال يتطلب البقاء تحت الملاحظة الطبية لحين تحسن حالته بشكل كامل والسماح له بمغادرة المستشفى.



ويُعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة واحدًا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم على مدار مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال المتميزة في السينما والتلفزيون والمسرح، وترك بصمة خاصة لدى الجمهور بصوته المميز وأدائه القوي.

وفي ختام تصريحاته، وجّه نجل الفنان الشكر لكل من سأل عن والده وحرص على الدعاء له

