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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمعالج Intel Core i7.. شاومي تكشف الستار عن لاب توب Redmi Book 14

صدى البلد

كشفت شركة  شاومي  Xiaomi عن الكمبيوتر المحمول Redmi Book 14 موديل عام 2023 في الصينوالذي يأتي بمعالجات إنتل من الجيل الـ 12 الثاني عشر سواء Intel core i5 أو intel core i7 الأحدث على الإطلاق

مواصفات Redmi Book 14

ووفقا لتقرير موقع gizmochina، يأتي الحاسوب الجديد مع شاشة تقدم دقة وضوح 2.8K مع معدل تحديث 120 هرتز ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت رام، ويتميز Redmi Book 14 بشاشة مقاس 14 بوصة ذات حواف رفيعة جدا بشكل مذهل ومدعم بتقنية دولبي فيجين Dolby Vision التي تقدم تقنية الـ HDR لصورة أكثر حيوية نابضة بالحياة مع نطاق ألوان أوسع.

ويوفر الكمبيوتر المحمول الجديد من سلسلة  شاومي  "ريدمي بوك"  Redmi Book خاصية "اتصال المدى القريب"  NFC بنقرة زر واحدة، ونقطة هوت سبوت اي نقطة ساخنة للاتصال اللاسلكي بضغطة زر واحدة أيضا، و Dolby Atmos ، كما يستخدم بنية من أربعة ميكروفونات ويتميز بتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي. 

ويوفر الكمبيوتر المحمول من  شاومي  أيضًا إمكانية مشاركة لوحة المفاتيح والماوس ونقل التطبيقات مع إمكانيات النسخ المتطابق وهي عبارة عن تقنية تتيح لك نقل شاشة جهازك المحمول إلى شاشة التلفزيون أو نقل شاشة موبايلك إلى شاشة الحاسوب كما هي وبالتالي بدلا من أن تستخدم الشاشة الصغيرة للموبايل تستخدم شاشة اللاب توب لتصل لتطبيقات الهاتف.

يحتوي الجهاز الجديد من شاومي على هيكل مصنوع من الألومنيوم ويعتمد تصميمًا مفصليًا مدمجًا. يمكنك ريدمي بوك 14  المحمول بمقدار 180 درجة ، بينما توفر بطارية بقوة 56 وات في الساعة استخدامًا طويلا يضمن لك العمل لساعات طويلة بشحنة واحدة، يأتي الكمبيوتر المحمول أيضًا مع شاحن سري بقوةع 100 وات GaN.

ويخرج الكمبيوتر المحمول محتوى بدقة  2.8 كيلو (2880 × 1800 بيكسل) مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. يبلغ أقصى سطوع للشاشة 300 شمعة في المتر المربع كما أنه مزود بمعالجات Intel Core i7-12700H من الجيل الثاني عشر أو معالجات Core i5-12500H الأقل، حسب الإصدار الذي تختاره مع وحدة معالجة الرسومات Intel Iris Xe. 

ويحتوي Redmi Book 14 على مساحة تخزين أساسية على القرص الصلب 512 جيجا بايت PCIe 4.0 ويعمل على نظام تشغيل ويندوز  Windows 11 Home. يتميز الكمبيوتر المحمول بإضاءة خلفية للوحة المفاتيح مع مستشعر لبصمات الأصابع.

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وتتضمن خيارات الاتصال لـ Bluetooth 4.2 و NFC و Wi-Fi 6E و MIMO و USB- 3.2 Gen 1 و HDMI 2.1 و USB 2.0. الوزن الإجمالي للحاسوب الآلي الجديد 1.37 كجم فقط وأبعاده طول في عرض في سمك 312.2 × 220.1 × 15.9 ملم.

الكمبيوتر المحمول متوفر باللون الرمادي والفضي.بسعر يبدأ من  3699 يوان (اي ما يعادل 526 دولارًا) للموديل الذي يأتي بمعالج Core i5.وحتى الآن لم تعلن عن الأسعار خارج الصين، اي الأسعار العالمية.

لاب توب Redmi Redmi Book شاومي Xiaomi مواصفات Redmi Book 14 دولبي فيجين ريدمي بوك

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