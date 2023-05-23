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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تبحث استعادة النظام التجاري المتعدد وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية

رئيس الوزراء الكوري
رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو

بحث رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو، مع رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكوجو إيويالا، أهمية استعادة النظام التجاري المتعدد الأطراف، ودور المنظمة في استعادة هذا النظام، وسط التغير السريع في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية، وكذلك تفاقم الصراعات الجيوسياسية.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن بيان مجلس الوزراء بكوريا الجنوبية، ان المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية كانت قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى سول في زيارة تستغرق 3 أيام، في أول زيارة لكوريا الجنوبية يقوم بها رئيس للمنظمة منذ عام 2014" .

وأضاف البيان أن هان دعا المنظمة أيضا إلى تولي زمام المبادرة في استعادة النظام العالمي وتعزيز التجارة العالمية وضمان استقرار سلاسل التوريد العالمية.

يُذكر أن إيويالا تعد المدير العام السابع لمنظمة التجارة العالمية حيث تولت منصبها في مارس 2021، لتصبح أول امرأة وأول أفريقى يشغل هذا المنصب ومن المقرر أن تنتهي فترة ولايتها في أغسطس 2025 .

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