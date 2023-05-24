أخبار التوك شو.. مفاجأة الشعبة عن الذهب.. وبشرى الأرز.. والبطل الأوليمبي يكلف 2 مليون دولار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسي: الحبتور لديه فكرة مشروع بـ6 مليارات دولار يتمني تنفيذه بمصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الأعمال الإماراتي «خلف الحبتور» محب لمصر وشعبها، وعبر عن حبه لمصر بكلمات من ذهب، ويسعى لتوفير فرص العمل للشباب المصري من خلال المشروعات التي ينشئها في مصر.

المصريون أرسلوا لي الصور.. الفنان الروسي عن رسومات غادة والي: لم أتوقع

كشف الفنان الروسي جورجي كوارسوف، صاحب أزمة رسومات مصممة الجرافيك غادة والي تفاصيل الواقعة .

وزير الرياضة: صناعة بطل أولمبي تكلف 2 مليون دولار |فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أن وزارة الشباب والرياضة تتواصل مع اللاعبين وأسرهم بشكل منتظم ولديها ملف بكل لاعب، مشيرًا إلى أن اللاعب الشاب يحصل على مكافأة من 10 لـ15 ألف جنيه بعد حصوله على بطولة، واللاعب يقيم بشكل منتظم داخل المركز الأوليمبي طوال العام دون تكلفة، كما أن صناعة البطل الأوليمبي تكلف 2 مليون دولار.



ضياء رشوان: القائمة النسبية هي الأنسب.. والمحليات تدريب للبرلمان

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن دولة مثل ألمانيا تدعم الأحزاب سنويا بنحو 133 يورو، ويوزع الدعم بناء على عدد الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، وبالتالي يشجع الأحزاب على نزول الانتخابات.



بشرى سارة بشأن أسعار الأرز في المستقبل القريب

طمأن رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، المواطنين حول أسعار الأرز قائلاً : الأرز يباع للمستهلك بـ28 جنيها.. والأرز المصري موجود و اضطرينا للاستيراد، ونتوقع أن تكون الأوضاع أفضل في العام المقبل ".

اتحاد المصارعة يبلغ عن المتسبب في هروب المصارع المصري بغدودة

أكد اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة، أن لاعب المصارعة أحمد بغدودة، هرب من معسكر الفريق في تونس، وأن الجميع يبحث عن سبب الهروب.



عضو اللجنة العليا للزيوت: لدينا مخزون يكفي شهرين والمراكب قادمة محملة بالعبوات

كشف السيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت أن أسعار الزيوت العالمية في الحالة الحالية بدأت مرحلة الاستقرار إلى حد ما، مشيراً إلى أن مصر تستورد 97-98% من زيوت الطعام.







خبير معماري: مقابر الرموز جزء من تاريخنا وهويتنا

أكد المهندس جمال عامر، الخبير المعماري ومصمم مركز الخزف والحرف التقليدية بالفسطاط، أن أي منطقة قديمة من الممكن أن تكون منطقة تاريخية كعدد من الأماكن المشهورة في القاهرة التاريخية، مشددًا على أنهم درسوا في الكلية فكرة الحفاظ على الأماكن التاريخية.



شعبة الذهب بالغرف التجارية: قرار الإعفاء من الجمارك عمل توازن بين العرض والطلب

‏قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ناس تدعي المعرفة على السوشيال ميديا لدرجة أن الاتحاد العام للغرف التجارية أشار لهذا الأمر وأرسل خطابا موجها للمسؤولين في الإعلام لتحري الدقة لعدم إشاعة أخبار غير سليمة عن سوق الذهب.



القطاع الديني بالأوقاف: قرار الصلاة على النبي الجمعة المقبلة تطبيق عملي لموضوع الخطبة

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف ، تعقيبا على قرار تعميم الصلاة على النبي في المساجد يوم الجمعة ، إنه لا يوجد أجمل من أن يتعلق الانسان قلبه ولسانه بذكر الله سبحانه ، متابعا أن الوزارة الأوقاف خصصت صلاة الجمعة المقبلة للحديث عن فضل الصلاة على النبي .