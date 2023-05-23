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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسي: الحبتور لديه فكرة مشروع بـ6 مليارات دولار يتمني تنفيذه بمصر

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الأعمال الإماراتي «خلف الحبتور» محب لمصر وشعبها، وعبر عن حبه لمصر بكلمات من ذهب، ويسعى لتوفير فرص العمل للشباب المصري من خلال المشروعات التي ينشئها في مصر.

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أحمد موسى: يجب التواصل مع الحبتور للاستفادة من أفكاره الاستثمارية في مصر

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن خلف الحبتور قام بإنشاء مدينة في دبي تبلغ ميزانيتها نحو مليار دولار، كما أن جميع أعمال البنية التحيتة في الإمارات يشارك فيها، وهو من إنشاء مطار دبي.

وأضاف أحمد موسى، مساء اليوم الثلاثاء، أن خلف الحبتور، لديه أعمال واستثمارات في 4 قارات مختلفة، في العديد من المجالات، كما أنه شخصية تقدر الوقت.

وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن خلف الحبتور رجل متواضع، وبدأ حياته كموظف في شركة، ثم استقل بعمله وبدأ عمله الخاص بإنشاء شركة خاصة مكونة من أوضتين، وأصبح من أهم رجال الأعمال في العالم الآن.

ولفت أحمد موسى، إلى أن الحبتور يرى أن المشروعات الزراعية في مصر أفضل من نظيرتها في أوروبا، موضحًا أن أحد مشروعات الحبتور تصل إلى 6 مليارات دولار يتمنى تنفيذها في مصر.

وأشار موسى، إلى أن الحبتور تحدث عن أهمية الترويج الخارجي للمشروعات في مصر، ويتحدث عن مصر بصورة طبية في كافة المحافل الدولية.

واختتم موسى حديثه قائلًا: «لدينا بيروقراطية في القطاع الحكومي، وهناك موظفين يعرقلون تنفيذ المشروعات في مصر، ولابد من زيادة الاستثمار المباشر في مصر، وفتح الطريق أمام المشروعات الاستثمارية للمستثمرين». 

 

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