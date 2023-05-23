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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتحاد المصارعة يبلغ عن المتسبب في هروب المصارع المصري بغدودة

بغدودة
بغدودة

أكد اللواء عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة، أن لاعب المصارعة أحمد بغدودة، هرب من معسكر الفريق في تونس، وأن الجميع يبحث عن سبب الهروب.

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مرتبه 3000 جنيه وعليه 14 ألفا!!.. القصة الكاملة لأزمة الضرائب في واقعة هروب لاعب المصارعة

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مفاجأة صادمة وراء هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة من تونس.. تفاصيل


وأضاف رئيس اتحاد المصارعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن هناك شبكة تدير هذا الموضوع، وأن اللاعب لم ولن يهرب من نفسه.


ولفت إلى أنه بلغ من قبل الجهات الرقابية عن هروب اللاعبين، وعن مثل هذه الشبكات، ولكن لم يتم إثبات أى شيء بخصوص هروب اللاعبين.  


وأشار إلى أن هناك أشخاصا موجودون في فرنسا، وتقوم بتهريب اللاعبين، وأنه يعلم أشخاصا بالأسماء، ولكن لا يكون هناك إثبات على هذا العمل.


وأوضح أن أبلغ عن شخص بالاسم فى فرنسا، يقود شبكة لـ تهريب اللاعبين المصريين.
 

 

ومن جانبه فجر فؤادة بغدودة، والد لاعب المصارعة أحمد فؤاد بغدودة الهارب، مفاجأة من العيار الثقيل رداً على تصريحات الاتحاد المصري للمصارعة، قائلاً "أنا راجل بسيط سواق توكتوك ومش بعرف أعبر  بس عاوز أرد على التصريحات اللي في شاشات التليفزيون أن ابني هارب أنا راجل شقيان على ولادي وعندي غيره 2 أطفال وابني مش بياخد 7 آلاف جنيه".

 

وأردف "ماعنديش مبرر للي حصل أنا داخل أرد على سكرتير عام الاتحاد العام للمصارعة  بيقول أنه بياخد 7 آلاف جنيه  والله ابني ما شاف  أكتر من 2200  من المشروع القومي الأوليمبي ولسه بادئين يتصرفوا من شهرين فقط ولا يحصل على أموال منذ  سنوات طويلة من الاتحاد".


وواصل: "أنا راجل على قدي وماعرفش اعبر عن اللي جوايا  أنا زعلان ومكبوت على إبني ومش عارف أوصله، إبني معرفش عنه حاجة وماقليش... إبني طالع من مصر بطولة إفريقيا  ده اللي أعرفه و كان بيحلم طول عمره وهو شخص أمين ومؤدب وحلمه  الوحيد  الميدالية الاوليمبية ".

 

واستطرد   قائلاً: " أنا مكنتش عاوز أرد  على الانتقادات اللي وجهت لابني.. إبني مش بياخد  راتب  بقاله 12 سنة  في الاتحاد مخدش  جنيه من الاتحاد ومن المشروع القومي  2200 من البريد  ومعايا إيصالات  تثبت كلامي وبقاله سنة مخدش مليم من الاتحاد وكان مصروف له 16 ألف جنيه خصموا منه 14800 بحجة الضرائب  وإدوله  1200 جنيه".

 

ووجه رسالة للاتحاد قائلاً : " عاوز تعمل بطل ومش بتديله فلوس يعني طول الوقت  قاعدين تقولوا الولد هرب، لو كان عاوز يهرب  من زمان كان هرب من وقت  كرواتيا ومعاه التأشيرة " الشينغل" من مارس الماضي  لكن الحقيقة ابني تعرض لمعاملة سيئة وضغوط كبيرة وكفاية معاملة المدرب ليه وبيخلوه يلعب بالعافية وهو مصاب.

 

ورداً على الحديدي بيصرف منين قال : " أنا اللي بصرف  عليه والله  جزمة اللعب  بيستلفها أنا بوجهله رسالة إرجع مصر هي أولى بيك وإحنا أتولدنا فيها وهنعيش ونموت فيها ".

احمد بغدودة إتحاد المصارعة المصارعه رئيس اتحاد المصارعة فرنسا

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