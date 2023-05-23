عضو اللجنة العليا للزيوت: لدينا مخزون يكفي شهرين والمراكب قادمة محملة بالعبوات

كشف السيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت أن أسعار الزيوت العالمية في الحالة الحالية بدأت مرحلة الاستقرار إلى حد ما، مشيراً إلى أن مصر تستورد 97-98% من زيوت الطعام.

وقال السيد بسيوني في مداخلة هاتفية مع الغعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “أون”: " تغيير سعر العملة وتحريك سعر الصرف، وتدبير الدولار كل هذه العوامل تؤثر على حركة الأسعار".

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين قائلاً: “أطمئن المواطنين بأن السياسة العامة للدولة وسياسة القطاع الخاص ووزارة التموين تقوم بتوفير مخزون استراتيجي”.

وتابع: "لدينا مخزون استراتيجي يكفي شهرين ومازالت المراكب قادمة عبر البحر محملة بزيت الطعام".

واستطرد السيد بسيوني:" المشكلة التي تواجهنا كشركات تكرير الزيوت هي عدم تدبير البنوك للعملة الاجنبية وهذا يؤثر على تراكم السلع في الموانئ ويتزامن ذلك مع بطء في عمليات الإفراج ونحن نحتاج نسبة شهرية من المواد الخام وعدد كبير من الشحنات مكدس في السوق".

ولفت إلى أن الاحتياطات المتاحة تغطي ما يزيد عن شهرين، قائلاً: “عندنا مخزون من الزيت يكفي شهرين، والمراكب جاية في البحر”.