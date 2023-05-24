أخبار السيارات| لو عربيتك سيات اعمل صيانة بالتقسيط بدون فوائد... إرشادات بسيطة لحماية سيارتك من أشعة الشمس

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها :

أعلن وكيل سيارات سيات الإسبانية في مصر عن عروض صيانة علي سيارات سيات بمختف فئاتها، وذلك من أجل تقديم خدمة الصيانة لأصحاب سيارات سيات، وتقديم أفضل العروض لهم من اجل تسهيل صيانه سياراتهم بدون قلق أو خوف من أسعار الصيانة المرتفعة .

أطلقت شركة هيونداي الكورية الجنوبية سياراتها الجديدة هيونداي توسان بداية من عام 2000 ومازال إنتاجها مستمر حتي الآن، والان نحن أمام جيل جديد من سيارة هيونداي توسان الفيس لفت التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات .

تزايدت أسعار السيارات الجديدة عالميا الفترة الماضية نتيجة عدة عوامل منها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة، مما أدي الي تقلص إنتاج السيارات من موديل 2023، وذلك أدي الي ارتفاع السيارات المتاحة للبيع من موديلات 2022.

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديل 2022، حيث يبحث المصريين عن سيارات جديدة وبأسعار مناسبة خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات عالميا، وبالتالي يتوافر بسوق السيارات المصري مختلف فئات السيارات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر.

يعاني كوكب الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري ، بالتالي ينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة، حيث ترتفع الدرجات كل عام عن العام الذى يسبقه، ومن هنا يجب اجتناب التعرض لأشعة الشمس خصوصا فوق البنفسجية .

تختلف أنظمة سير السيارات علي الطرق الصحراوية والغير مؤهليه وفي التضاريس المختلفة، حيث تتعدد أنظمة السير ودفع العجلات في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعتمد أنظمة السيارة علي حجم السيارة ونمطها وسعة محركها والتكنولوجيات التي تمتلكها .

أعلنت شركة فولفو السويدية عن خططها المستقبلية والتي تتضمن طرح سيارة كهربائية جديدة يطلق عليها اسم فولفو EX30 ، وستشبه سيارة فولفو XC40 Electric المدمجة .

تنتمي سيارة مرسيدس AMG SL43 الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين الرياضية ، وقد أعلنت شركة مرسيدس عن أسعار سيارة مرسيدس AMG SL43 الكوبيه بالسعودية، حيث تتميز SL43 عن غيرها بفضل احتوائها علي محرك جبار 4 سلندر .