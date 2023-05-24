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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية بـ مليو ونص| تفاصيل

فولفو EX30 الكروس
فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة فولفو السويدية عن خططها المستقبلية والتي تتضمن طرح سيارة كهربائية جديدة يطلق عليها اسم فولفو EX30 ، وستشبه سيارة فولفو  XC40 Electric المدمجة .

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة 

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فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة 

وأكدت شركة فولفو أن سيارة EX30 الكهربائية الصغيرة ستنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر، وتستهدف شكة فولفو بهذا الأضداد فئة الشباب، ستعتمد السيارة الكهربائية الجديدة علي منصة SEA2 ، حيث يمكنها قطع مسافة تصل الي 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

مواصفات فولفو EX30 الكهربائية

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة 

وستمتلك سيارة فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة الكثير من الأنظمة الحديثة والمتطورة منها،  أنظمة القيادة المساعدة، ونظام التحذير عند النزول من السيارة، والذي يساعد السائق علي تفادي وقوع حوادث الاصطدام بقائدي الدراجات الهوائية والسيارات الأخرى .

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة 

وسيتم إضافة نظام الفرامل عند التقاطعات في سيارة فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة ، ويساعد هذا النظام السائق علي عدم التعرض للحوادث بسبب الاصطدام مع السيارات القادمة في الاتجاه المعاكس عند الانعطافات.

سعر فولفو EX30 الكهربائية

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة 

وستتوافر سيارة فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة بسعر سيصل الي 45 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و400 ألف جنيه تقريبًا.

شركة فولفو فولفو فولفو السويدية XC40 Electric EX30 فولفو EX30 EX30 الكهربائية الصغيرة

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