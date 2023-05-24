فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية بـ مليو ونص| تفاصيل

أعلنت شركة فولفو السويدية عن خططها المستقبلية والتي تتضمن طرح سيارة كهربائية جديدة يطلق عليها اسم فولفو EX30 ، وستشبه سيارة فولفو XC40 Electric المدمجة .

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

وأكدت شركة فولفو أن سيارة EX30 الكهربائية الصغيرة ستنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر، وتستهدف شكة فولفو بهذا الأضداد فئة الشباب، ستعتمد السيارة الكهربائية الجديدة علي منصة SEA2 ، حيث يمكنها قطع مسافة تصل الي 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

مواصفات فولفو EX30 الكهربائية

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

وستمتلك سيارة فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة الكثير من الأنظمة الحديثة والمتطورة منها، أنظمة القيادة المساعدة، ونظام التحذير عند النزول من السيارة، والذي يساعد السائق علي تفادي وقوع حوادث الاصطدام بقائدي الدراجات الهوائية والسيارات الأخرى .

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

وسيتم إضافة نظام الفرامل عند التقاطعات في سيارة فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة ، ويساعد هذا النظام السائق علي عدم التعرض للحوادث بسبب الاصطدام مع السيارات القادمة في الاتجاه المعاكس عند الانعطافات.

سعر فولفو EX30 الكهربائية

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة

وستتوافر سيارة فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة بسعر سيصل الي 45 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و400 ألف جنيه تقريبًا.