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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

4 سلندر.. سعر مرسيدس AMG SL43 بالسعودية| صور

مرسيدس AMG SL43 الكوبيه
مرسيدس AMG SL43 الكوبيه

تنتمي سيارة مرسيدس AMG SL43 الي فئة السيارات الكوبيه ذات البابين الرياضية ، وقد أعلنت شركة مرسيدس عن أسعار سيارة مرسيدس AMG SL43 الكوبيه بالسعودية، حيث تتميز SL43 عن غيرها بفضل احتوائها علي محرك جبار 4 سلندر .

مرسيدس AMG SL43 الكوبيه

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تعمل سيارة مرسيدس AMG SL43 بنظام الدفع الخلفي للعجلات، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وبها جنوط مقاس 19 بوصه، ويمكن طلبها بجنوط من السبائك مقاس 20 أو 21 بوصه.

مقصورة مرسيدس AMG SL43 الكوبيه

أنتجت شركة مرسيدس سيارة مرسيدس اس ال " Mercedes SL" سابقا بمحرك 12 سلندر، ولكنه ارت علية تعديلات في الجيل الحالي وانتج في البداية بـ 8 سلندر، وتطور الي أن أطلقت سيارة مرسيدس منه محرك 4 سلندر الحالي .

محرك مرسيدس AMG SL43

مرسيدس AMG SL43 الكوبيه

زودت سيارة مرسيدس AMG SL43 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي تيربو ينتج قوة 137 حصان، و 480 نيتن/متر، وبجانبه محرك كهربائي ينتج قوة إضافية 13 حصان تمتلك سيارة مرسيدس AMG SL43 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات .

وتتسارع مرسيدس SL 43 التي تعتمد على نظام دفع خلفي للعجلات من السكون وصولاً إلى 100 كم/ساعه في 4.9 ثانية ، وتصل سرعة مرسيدس AMG SL43  القصوى إلى 275 كم/ساعه .

سعر مرسيدس AMG SL43 بالسعودية :

مرسيدس AMG SL43 الكوبيه

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس AMG SL43 تباع في السعودية بسعر  412.125 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس AMG SL43 تباع في السعودية  بسعر 416.437 ألف ريال سعودي .

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