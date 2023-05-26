أرخص من الجاهز .. طريقة عمل الآيس كريم بالمنزل

إذا كنتِ من محبي الأصناف البسيطة، يمكنك أن تتعلمي طريقة عمل الآيس كريم بالمنزل.

المكونات:

2 كوب حليب سائل

1 كوب كريمة سائلة

3/4 كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

رشة ملح

الطريقة:

قومي بخلط الحليب والكريمة في وعاء كبير.

أضيفي السكر ومستخلص الفانيليا والملح واخلطي جيداً حتى يذوب السكر.

صبي الخليط في قالب التجميد وأدخليه في الفريزر.

اتركيه في الفريزر لمدة 4 ساعات تقريباً، مع التحريك كل نصف ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد، قومي بإخراج الآيس كريم من الفريزر وقطعيه إلى قطع صغيرة وقدميه.

وبهذه الطريقة يمكنك الاستمتاع بآيس كريم لذيذ في المنزل.